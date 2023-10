Il Paradiso delle Signore 8 viene trasmesso alle ore 16:05 dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, in merito alle puntate del 16 e 17 ottobre, riportano che Adelaide affiderà le sue quote dell'atelier a Marcello Barbieri prima di partire per Ginevra per passare del tempo con la ritrovata figlia Odile.

Flora e Umberto torneranno alla Villa

La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), negli episodi della soap opera che andranno in onda lunedì 16 e martedì 17 ottobre, avrà già lasciato Milano per soggiornare a Ginevra, così Marcello sarà chiamato a farsi forza riguardo alla lontananza della sua amata.

Sfruttando la gentile proposta della nobildonna, inoltre, Flora e Umberto torneranno a vivere a Villa Guarnieri, nel frattempo il periodo di prova di Matteo come contabile del grande magazzino entrerà nel vivo.

L'arrivo di Portelli come dipendente in prova susciterà una certa curiosità nelle commesse, ma il fratellastro di Marcello sarà chiamato a concentrarsi nel compito che gli affiderà Vittorio, ovvero di occuparsi dell'ufficio contabile.

La Galleria Milano Moda riceverà un'allettante proposta di collaborazione da parte del Console giapponese, mentre Salvatore Amato (Emanuel Caserio) cercherà di far comprendere ad Alfredo Perico (Gabriele Anagni) che Irene non gradisce le sue ultime iniziative.

Umberto e Marcello avranno un alterco e il motivo risiederà nell'incomprensione da parte del banchiere del perché Adelaide abbia voluto affidare le quote dell'atelier a Barbieri e non a lui.

Irene sospetterà che Matteo abbia un debole per Maria

Il modo di rapportarsi che Matteo avrà con Maria accenderà il sospetto in Irene che il ragazzo possa nutrire un interesse per la sarta.

Armando Ferraris (Pietro Genuardi), intanto, consiglierà al suo aiutante Alfredo di rivelare a cuore aperto a Cipriani di non riuscire a soddisfare ogni sua richiesta, mentre Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e il marito Tancredi (Flavio Parenti) saranno al settimo cielo per la nuova collaborazione di GMM.

Vittorio, infine, sarà infastidito dalle ingerenze che Barbieri attuare in merito agli affari del Paradiso. La gestione delle quote da parte di Marcello sarà motivo di turbamento anche per Matteo, il quale si sfogherà in tal senso anche con Maria.