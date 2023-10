Il Paradiso delle Signore 8 continua ad andare in onda su Rai 1 con nuovi episodi che raccontano la vita nella Milano degli anni Sessanta.

Secondo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 11 ottobre, Ciro capirà che tra Maria e Vito c'è qualcosa che non va. Nel frattempo, Vittorio dovrà trovare al più presto un sostituto di Lamantia per far quadrare i conti del grande magazzino. Vedendo Maria in difficoltà in atelier, Concetta si offrirà di darle una mano. Inoltre, Matteo rifiuterà l'aiuto di Marcello che gli offrirà un lavoro, mentre Adelaide dovrà prendere una sofferta decisione che riguarda Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Maria desterà sospetti in Ciro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che a casa Puglisi l'attenzione si concentrerà su Maria. Da bravo padre, Ciro si renderà conto che l'atteggiamento di sua figlia ha qualcosa di strano e avrà il forte sospetto che tra lei e Vito le cose non vanno bene. L'uomo deciderà di indagare per capire cosa sta accadendo nella vita sentimentale di sua figlia, certo che sia diversa da come gliel'ha raccontata. Maria sarà in difficoltà anche al lavoro, perché si renderà conto di non poter portare avanti tutto da sola in atelier.

Anticipazioni puntata di mercoledì 11 ottobre: Concetta aiuterà Maria

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 11 ottobre vedrà al centro dell'attenzione Maria Puglisi che sarà subissata di lavoro in sartoria.

A questo proposito, Concetta si farà avanti offrendo il suo aiuto alla figlia. Maria accetterà volentieri la proposta di sua madre: in questo modo lei potrà organizzare meglio il lavoro e Concetta otterrà finalmente il suo ruolo anche nell'economia familiare. Concetta prenderà definitivamente il posto di Agnese? Adesso è ancora presto per dirlo, ma sembrerebbe la candidata ideale.

Nel frattempo, dopo aver saputo da Salvatore che Matteo è disoccupato, Marcello si darà da fare per trovare una soluzione al suo problema.

Marcello in difficoltà con Matteo, Adelaide prenderà una decisione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Marcello avrà un'idea per aiutare suo fratello. Barbieri proporrà a Matteo di fargli da braccio destro, ma riceverà un netto rifiuto.

Il ragazzo non vorrà avere nulla a che fare con Marcello e sarà sempre più difficile riuscire ad aiutarlo. Nel frattempo, Vittorio si renderà conto che la mancanza di Vito al grande magazzino non potrà essere più sopportata e per questo si metterà alla ricerca di un nuovo contabile. Per Marcello le brutte sorprese non finiranno qui, perché Adelaide si sentirà costretta a prendere una sofferta decisione che riguarda proprio lui.