Nuovi sviluppi movimenteranno Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni del 16 e 17 ottobre rivelano che Vittorio Conti dovrà fare i conti con il nuovo socio del negozio: Marcello Barbieri.

Tutto avrà inizio quando Adelaide, prima della partenza per Ginevra, assegnerà la gestione delle quote del Pds a Marcello. Ma quest'ultimo si comporterà in maniera invadente, al punto da irritare Vittorio Conti. Anche Umberto non sopporterà che la contessa abbia affidato una cosa così importante a qualcuno che non sia lui, perciò finirà per scontrarsi con Barbieri.

La presenza di Marcello finirà per far storcere il naso perfino a Matteo, il quale inizierà il suo periodo di prova come contabile. Questo incarico lo porterà a trascorrere più tempo con Maria. Intanto il comportamento di Irene inizierà a risultare pesante per Alfredo, che riceverà un interessante consiglio da Armando. Nel mentre, il Console giapponese avanzerà una proposta alla Galleria Milano Moda che finirà per entusiasmare Matilde e Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 16/10

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, uno dei personaggi più iconici della daily soap di Rai 1 sarà assente per un indeterminato periodo di tempo. Si tratta di Adelaide Di Sant'Erasmo. Dopo che sua figlia ha accettato di incontrarla, la contessa ha deciso di raggiungerla a Ginevra.

La sua assenza si farà sentire nel cuore di Marcello che, nonostante tutto, cercherà di animarsi. Al contempo, Umberto e Flora si stabiliranno a Villa Guarnieri.

In tutto questo troverà spazio anche il negozio rivale. Le anticipazioni del 16 ottobre riportano che Galleria Milano Moda riceverà un'offerta di collaborazione importante da parte del Console giapponese.

Marcello nuovo socio del Paradiso, Umberto amareggiato

Spazio anche gli altri personaggi di questa soap opera italiana, ambientata nello sfondo dei lontanissimi anni '60. Partiamo dal fratello ritrovato di Marcello, il quale incomincerà il suo periodo di prova come contabile del grande magazzino gestito da Vittorio. Questa prova durerà una settimana, ma come se la caverà il ragazzo?

Frattanto, la sua presenza non farà altro che accendere la curiosità delle commesse del negozio.

Irene non sarà soddisfatta delle iniziative di Alfredo, per questo motivo Salvatore cercherà di spiegarlo all'amico. Nel frattempo Umberto e Marcello finiranno per scontrarsi a causa della scelta fatta dalla contessa, ossia di assegnare la gestione delle quote del Pds a Marcello anziché al Commendatore Guarnieri.

Il Paradiso delle signore spoiler 17/10: Vittorio soffre l'ingerenza di Marcello al negozio

Le trame de Il Paradiso delle signore del 17 ottobre vedono Irene notare l'interesse di Matteo nei confronti di Maria. Allo stesso tempo, il fidanzato della capocommessa confesserà ad Armando di avere difficoltà ad accontentare le continue pretese di Irene, ricevendo un consiglio interessante: parlare a cuore aperto con la ragazza.

La proposta del Console giapponese non farà altro che mandare in visibilio Matilde e Tancredi, poiché per Galleria Milano Moda rappresenterebbe un salto di qualità. Chi non sarà affatto contento sarà Umberto, poiché con Flora l'atmosfera sarà pesante.

Marcello sarà molto ingerente come socio del Paradiso, e Vittorio si sentirà infastidito dal comportamento del ragazzo. La notizia, inoltre, sarà un brutto colpo per Matteo che si ritroverà a sfogarsi con Maria di suo fratello.