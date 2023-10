Nel mese di novembre le puntate Il Paradiso delle Signore 8 faranno luce sul complicato rapporto tra Umberto e Matilde, soci da poco dopo l'apertura della Galleria Milano Moda. Matilde si trova in una posizione scomoda, dato che ha un legame molto forte con Vittorio, loro rivale. Guarnieri cercherà di convince Tancredi ad agire alle spalle della moglie e ad affossare Conti.

Ciò non basterà a Umberto, visto che farà di tutto per mandare in rovina anche Ezio e Gloria con la loro Tessuti Colombo. Che cosa ha in mente il commendatore?

Le anticipazioni del Il Paradiso delle Signore 8, cosa ha in mente Umberto contro Matilde?

Umberto sarà deciso a rovinare Ezio e Gloria, tornati a Milano per un imprevisto alla Tessuti Colombo dopo essere stati allertati da Vittorio e Roberto.

Marcello proverà a organizzare un incontro con il sindaco di Sperti e fare in modo che la proposta di Matilde, quella di cedere i terreni a Ezio, vada a buon fine. Peccato che Guarnieri si metta in mezzo, pressando Frigerio affinché cambi la sua visione così "generosa" di gestire gli affari.

Vista la diversità di punti di vista riguardo i traguardi da raggiungere - e soprattutto con quali mezzi - Umberto deciderà di cambiare strategia, coinvolgendo Tancredi.

Umberto vuole che Tancredi tradisca Matilde

Deciso a far decollare la Galleria Milano Moda e distruggere Vittorio, Umberto incontrerà Tancredi, cercando di convincerlo ad agire alle spalle di Matilde.

Il commendatore metterà in atto un duplice piano: da una parte far soccombere il Paradiso e dall'altra far fallire la Tessuti Colombo, distruggendo Ezio e Gloria.

Tancredi volta le spalle a Matilde?

Sarà così che Umberto farà una proposta inaspettata a Tancredi, che dovrà tradire Matilde agendo alle sue spalle. Ezio e Vittorio dovranno stare molto attenti.

Matilde si troverà in una posizione molto scomoda, anche perché verrà vista in atteggiamenti inequivocabili con Vittorio da Tancredi.

L'odio e il rancore verso Conti spingerà Tancredi ad accettare la proposta di Umberto?

Dopo quel momento magico con Vittorio, Matilde si sentirà in colpa e deciderà di chiarire la situazione con lui: il loro rapporto dovrà essere solo lavorativo.

Conti non potrà fare altro che mettersi da parte, ignaro degli intrighi che Umberto e Tancredi stanno tramando alle sue spalle. Non si esclude che Conti possa giocare l'asso nella manica: è in possesso del dossier che inchioda Tancredi e che lo potrebbe distruggere se solo lo rendesse pubblico o lo mostrasse a Matilde.