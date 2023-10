Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso del mese di novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani, la quale si mostrerà sempre più affiatata con il cavaliere Bruno.

Spazio anche alle vicende di Maurizio che, dopo aver rifilato il suo secco "no" alla dama torinese, deciderà di voltare pagina e andare avanti definitivamente.

Novità anche per il trono classico, dove Brando deciderà di andare a riprendere Beatriz.

Gemma perde la testa per Bruno

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, si scoprirà che Gemma ha già perso nuovamente la testa per un altro cavaliere presente nel parterre del trono over.

Trattasi di Bruno, una delle new entry di questa fortunata stagione del talk show pomeridiano di Canale 5, che ha chiesto di poter entrare in trasmissione proprio per conoscere la dama torinese.

I due hanno avuto modo di conoscersi meglio fuori dallo studio e, nel raccontare quanto fosse accaduto, non hanno nascosto che si è creato un buon feeling.

Insomma, sembrerebbe che dopo la batosta presa da Maurizio, la dama torinese sia già pronta a darsi una second chance e ripartire da zero assieme a questo nuovo cavaliere.

Maurizio pazzo di Elena

Come andrà questa volta? Gemma riuscirà a trovare la sua vera anima gemella, con la quale sperare di poter costruire una storia d'amore solida e duratura?

In attesa di scoprirlo, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che anche Maurizio deciderà di voltare pagina e lasciarsi alle spalle ciò che c'è stato con la dama torinese.

Del resto, è stato proprio Maurizio a chiudere la sua relazione con Gemma e a decidere di concedersi una nuova chance con la dama Elena, presente nel parterre del trono over.

Brando torna da Beatriz

Nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione con Uomini e donne, si tornerà a parlare anche delle vicende di Brando, uno dei due tronisti che sta portando avanti il suo percorso in studio.

Brando, infatti, ha scelto di andare da Beatriz dopo che la ragazza decise di abbandonare il programma e ritirarsi dal parterre delle corteggiatrici.

I due si sono chiariti e alla fine, Beatriz ha scelto di restare in studio per tornare a mettersi in gioco.

In attesa di scoprire se questo ritorno di fiamma durerà oppure no, i fan del talk show non risparmiano critiche nei confronti degli attuali tronisti che non sarebbero riusciti a far breccia nel cuore degli spettatori.

Le vicende del trono classico risultano poco interessanti e, gli ascolti del programma quando ci sono i giovani, evidenziano un netto calo di spettatori.