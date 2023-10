Nelle puntate de Il Paradiso delle signore del 12 e 13 ottobre la partenza di Adelaide Di Sant'Erasmo sarà imminente e, prima di lasciare Milano per diverso tempo, la contessa dovrà sistemare alcune faccende. Sarà così che Adelaide riunirà alcune persone attorno a sé per informarle di voler cedere la gestione della proprie quote del negozio.

Inoltre Salvatore Amato verrà a sapere, nel peggiore dei modi possibili, che il suo amico Alfredo prenderà parte ad un'uscita a coppie insieme al nuovo fidanzato di Elvira. Il magazziniere, dopo essere stato scoperto, chiederà scusa a Salvo.

Nel frattempo, al grande magazzino, Vittorio avrà bisogno di qualcuno che possa coprire il ruolo vacante di contabile: sarà Matteo a candidarsi.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 12 ottobre

La proposta di Elvira finirà per mettere Alfredo in una posizione alquanto difficile. Nel dettaglio la giovane Venere e Irene programmeranno un'uscita a quattro, insieme ai rispettivi partner. Sapendo quanto il suo amico ci tenga ad Elvira, Alfredo deciderà di nascondergli l'incontro. Non passerà molto tempo prima che la notizia giunga alle orecchie del barista, il quale apprenderà dell'uscita a quattro nel peggiore dei modi possibili.

Nel frattempo Vittorio sarà alla ricerca di un contabile che possa rimpiazzare l'uscente Vito, visto che sarà impossibilitato a fare ritorno a Milano.

Sarà così che Marcello inizierà a elaborare una strategia per fare in modo che Matteo si faccia avanti per quel ruolo.

Adelaide, intanto, proporrà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri durante la sua assenza. Dopo averci riflettuto con attenzione, la figlia di Ravasi deciderà di accettare, stabilendosi quindi nell'abitazione insieme a Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 13 ottobre: Adelaide riunisce Marcello, Umberto, Tancredi, Flora e Matilde

Le anticipazioni del 13 ottobre riportano che Vittorio sarà messo al corrente della partenza di Adelaide. La contessa, inoltre, trasferirà la gestione delle proprie quote del Paradiso a una persona fidata, pertanto riunirà Umberto, Tancredi, Marcello, Matilde e Flora per informarli a riguardo.

Intanto, Matteo si candiderà per il ruolo vacante di contabile al Paradiso e, in seguito al colloquio, dovrà affrontare un periodo di prova. Dopo che Alfredo chiederà scusa a Salvatore per non averlo informato dell'uscita con Irene, Tullio ed Elvira, il giovane Amato si renderà conto di essere profondamente attratto dalla giovane Venere.