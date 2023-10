La tenuta La Promessa si accinge a fare luce sul mistero di Curro nelle prossime puntate trasmesse su Canale 5 nei giorni 11-12-13 ottobre. Sarà il ragazzo stesso a scoprire di essere il figlio di Eugenia e un uomo misterioso. Né Cruz, né Lorenzo sembreranno essere a conoscenza dell'identità del genitore di Curro. Sconsolato, cercherà consolazione da Jana. A interrompere l'idillio sarà l'intromissione di donna Cruz. La gentilezza di Curro sarà presto spazzata via, perché finirà per trattare male Jana a causa della presenza della zia.

Anticipazioni La Promessa 11 ottobre: donna Cruz ammette che Curro non è il figlio di Lorenzo

Armandosi di coraggio, Curro andrà a parlare un'altra volta con donna Cruz. Vorrà sapere la verità circa la sua nascita, avvolta nel mistero. Sarà così che la zia vuoterà il sacco rivelandogli di non essere il figlio naturale di Lorenzo De La Mata. A quanto pare Eugenia lo ha avuto da un altro uomo, ma Cruz sosterrà di non essere a conoscenza dell'identità del vero padre. A questo punto a Curro non resterà altro da fare se non andare dalla mamma a chiederle lumi sull'intera questione.

La Promessa spoiler 12 ottobre: Lorenzo minaccia Curro

Le anticipazioni de La Promessa, in onda su Canale 5 il 12 ottobre, riportano che Curro si sentirà abbastanza abbattuto a causa della verità che ha appena appreso dalla zia.

Pur sentendosi sconvolto, il giovane vorrà andare fino in fondo e affronterà a viso aperto Lorenzo. Quest'ultimo confermerà le parole di donna Cruz, ossia di non essere il suo padre naturale, ma Lorenzo metterà Curro in guardia dal rivelare in giro questa notizia altrimenti finirebbe per macchiarsi la reputazione. Dopo averlo minacciato, il conte ribadirà al ragazzo di non conoscere l'identità del suo vero papà.

La Promessa anticipazioni 13 ottobre: Curro cambia atteggiamento con Jana

Deluso e spaventato di perdere tutto, Curro si aprirà con Jana, confidandole quello che ha appena appreso dalla zia e dall'uomo che ha sempre creduto essere suo padre biologico. A questo punto la domestica gli suggerirà di insistere con donna Cruz, perché era presente durante il parto di Eugenia, visto che le due sorelle si trovavano insieme in viaggio a quei tempi.

Poco dopo Jana e Curro verranno pizzicati dalla marchesa, la quale perderà la calma a vederli così uniti. Per riacquistare punteggio agli occhi della zia, Curro finirà per maltrattare la domestica davanti a lei.