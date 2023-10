L'appuntamento con Terra Amara continua su Canale 5 e le anticipazioni di sabato 4 novembre annunciano un momento clou della soap turca. Zuleyha dirà "ti amo" a Demir, e Umit assisterà alla scena in preda alla rabbia e all'ansia. Tutto avverrà dopo che lui riuscirà a liberarla dalla trappola per orsi che l'ha costretta nel bosco per tre giorni, senza cibo e acqua. La donna sarà molto debole e verrà ricoverata in ospedale, ma non ricorderà nulla dell'inseguimento a Fikret prima della scomparsa.

Il ritrovamento di Zuleyha

Dopo aver lasciato Umit a casa sua, Demir si precipiterà a cercare Zuleyha, scomparsa nel nulla.

Sarà pronto a tutto pur di ritrovare la moglie e attiverà subito la polizia che con i cani riuscirà a localizzare la donna nella foresta. Grazie a un'intuizione di Sermin, Yaman riuscirà a trovare la moglie caduta in una trappola per orsi. Demir la prenderà in braccio e la porterà in ospedale, preoccupato per le sue precarie condizioni di salute. Zuleyha sarà molto debole e al limite dell'ipotermia, ma verrà subito ricoverata in ospedale e Demir non la lascerà sola neanche per un attimo. Questa circostanza unirà i due coniugi e Zuleyha arriverà a dire il suo primo "ti amo" al marito. Tra Demir e la moglie ci sarà un bacio molto sentito a cui assisterà Umit, in preda alla rabbia e all'ansia.

Umit distrutta nel vedere Demir e Zuleyha

Zuleyha e Demir si ritroveranno più innamorati che mai e Yaman tra le lacrime non riuscirà a credere alle parole d'amore che la moglie avrà per lui. Zuleyha starà molto meglio, ma continuerà a non ricordare nulla in merito la sua sparizione del bosco e del suo inseguimento a Fikret. Umit non riuscirà a credere che Demir abbia già dimenticato tutte le promesse che le ha fatto durante il weekend romantico.

Guardando la complicità tra Zuleyha e il marito, però, la dottoressa non potrà fare a meno di pensare a un nuovo inizio per loro.

Zuleyha confida Sevda di aver recuperato la memoria

Demir sarà in preda ai sensi di colpa dopo la dichiarazione di Zuleyha. Penserà a quanto ha atteso quel momento e non potrà fare a meno di sentirsi in difetto per averla tradita con Umit.

L'indomani Cukurova si risveglierà tappezzata da manifesti che screditano la memoria di Adnan Yaman e Demir ordinerà ai suoi dipendenti di farli sparire, ma quando porterà Zuleyha alla villa noterà che anche la tenuta è piena di quei volantini. Zuleyha riacquisterà la memoria e confiderà a Sevda di conoscere il nome del responsabile di tutto.