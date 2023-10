Le puntate delle ultime due giornate del mese di ottobre saranno a dir poco frenetiche per i personaggi de Il Paradiso delle signore. Negli episodi 30-31 ottobre vedremo Maria assistere ad un'aggressione che avrà delle grosse conseguenze per Matteo. A prendere di mira il fratello ritrovato di Marcello sarà lo strozzino Renato Mancino.

Intanto tutta Milano sarà in fermento per l'avvio della metropolitana. Il progetto porterà lo staff del grande magazzino di Conti a collaborare a delle iniziative che finiranno per innescare alcuni meccanismi inaspettati.

Tanto per cominciare, Agata avrà modo di lavorare insieme a Roberto mentre Elvira finirà per aiutare Salvatore in Caffetteria. Sarà in tale circostanza che Tullio finirà per beccare la fidanzata insieme ad un altro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 30 ottobre

Le anticipazioni di questa soap opera italiana del giorno 30 ottobre annunciano che il grande magazzino di Conti sarà nel pieno dei preparativi per l'imminente apertura della metropolitana di Milano. Lo staff e la clientela saranno in fermento e verranno coinvolti entrambi nelle più disparate iniziative che porteranno Agata e Roberto a collaborare gomito a gomito. Allo stesso tempo, Elvira si ritroverà al fianco di Salvatore al bar, ma la ragazza proverà imbarazzo quando lui l'aiuterà a realizzare alcuni dolci particolari.

Intanto qualcuno sarà pieno di timori, si tratta di Matteo.

Matilde fa una sorpresa inaspettata a Tancredi

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, Matteo sarà a dir poco preoccupato per la sua complicata situazione finanziaria. Il giovane avrà paura di che lo strozzino si rechi dalla madre in ospedale, per cui cercherà di controllarlo.

Intanto Vittorio, Ezio, Gloria e Matilde saranno presi dai progetti per la cessione dei terreni Frigerio che dovranno ospitare la Tessuti Colombo. Allo stesso tempo, Umberto vorrà macchinare alle spalle di Matilde ma faticherà a convincere Tancredi.

Poco dopo la donna stupirà suo marito con un gesto inaspettato: una cena romantica al Circolo

Il Paradiso delle signore spoiler 31 ottobre: grosse conseguenze per Matteo dopo l'aggressione

Molto avvincente si prospetta essere la puntata del 31 ottobre. Al termine della cena romantica, tra Tancredi e Matilde sembrerà riaccendersi l'intesa di un tempo, ma si tratterà di mera apparenza. Intanto tra i Colombo e Matilde si arriverà a siglare l'accordo.

Al negozio di Conti, Gianlorenzo non approverà la presenza di Concetta in atelier e il suo pensiero risulterà così evidente agli occhi di Maria. Cosa potrà fare la stilista per proteggere la madre?

In caffetteria arriverà Tullio, ma si ritroverà di fronte la fidanzata insieme a Salvatore.

Matteo riceverà una nuova minaccia dallo strozzino Renato e resterà vittima di un'aggressione che avrà delle grosse conseguenze sul ragazzo. Il tutto si consumerà davanti a Maria la quale non esiterà a soccorrerlo.