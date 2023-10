Le vicende della soap opera turca Terra Amara continuano a movimentare i pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni sulle nuove puntate, raccontano che Umit Kahraman dopo essere stata scaricata dall’amante Demir Yaman aprirà il suo cuore alla collega Mujgan Hekimoglu, rivelandole di provare dei forti sentimenti nei confronti del ricco imprenditore.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir capisce di amare la moglie Zuleyha, Umit su tutte le furie

Negli episodi già andati in onda, Demir ha intrapreso una relazione extraconiugale con la nuova dottoressa Umit.

Con il passare dei giorni, il ricco imprenditore dimostrerà di tenere molto alla collega di Mujgan, infatti durante un loro weekend romantico le assicurerà di divorziare dalla moglie Zuleyha per iniziare una nuova vita con lei. Non appena rimetterà piede a Cukurova, tutte le promesse di Yaman svaniranno nel nulla: in particolare l’uomo farà un passo indietro, quando verrà a conoscenza che sua moglie è sparita senza lasciare nessuna traccia.

Dopo aver ritrovato Zuleyha nel bosco e averla portata in ospedale, Demir concentrerà le sue attenzioni soltanto su di lei per essersi reso conto di amarla. Prima di tornare alla tenuta, Altun si scambierà un bacio con il marito sotto lo sguardo di Umit, la quale perderà la pazienza a causa della gelosia: la dottoressa Kahraman si nasconderà nel suo ufficio per non far notare il suo evidente nervosismo, e sarà decisa a lottare per riavere il suo ex amante tra le sue braccia.

Fikret decide di tornare in Germania, Mujgan aiuta Umit a riconquistare Yaman

Mentre Umit non riuscirà a smettere di piangere per aver capito di essere stata ingannata da Demir, l’anziano Ali Rahmet Fekeli finirà in ospedale a causa di un infarto. Fikret non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per il ricovero dello zio, per essersi sentito male alla vista dell’esplosivo presente nel suo ufficio, e per questa ragione deciderà di tornare a vivere in Germania.

Mujgan proporrà a Fikret di partire con lui e il piccolo Kerem Alì ricevendo un netto rifiuto: nello specifico il nipote di Fekeli farà presente alla dottoressa che il suo destino non è quello di stare al suo fianco per non farle del male.

Mujgan parecchio triste per l’imminente partenza di Fikret si sfogherà con Umit, la quale si aprirà con lei rivelandole di amare Demir.

La dottoressa Hekimoglu aiuterà la collega a riconquistare il ricco imprenditore, lasciando nell’automobile di Yaman il bracciale di diamanti che ha regalato alla sua ex amante.

Nel contempo Demir consolerà la matrigna Sevda, nell’istante in cui scoprirà che il suo defunto padre Adnan non era innamorato soltanto di lei per aver avuto molte relazioni.