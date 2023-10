Ad Alessandra Celentano pare non andare giù che Nicholas Borgogni venga apprezzato come ballerino dai giudici esterni di Amici: infatti nel corso della quinta puntata la maestra ha contestato Eleonora Abbagnato e il terzo posto che ha dato al titolare del team Todaro. Ad andare contro il parere della professoressa di classico, però, è stata anche Elena D'Amario: sulla scia della lite che hanno avuto nel 2021, l'altro giorno la professionista ha lanciato una frecciatina alla docente supportando l'allievo che lei tanto critica.

Aggiornamenti sulle discussioni di Amici

Sembra non correre buon sangue tra un'insegnante e una professionista di Amici: domenica 22 ottobre, infatti, su Canale 5 è andato in onda il vivace botta e risposta che hanno avuto la maestra Celentano ed Elena D'Amario in studio.

La ballerina si è esibita con Nicholas in un passo a due sulle note di "Bella senz'anima": la coreografia è piaciuta molto alla giurata Abbagnato e al pubblico, anche perché era spettacolare e ricca di prese e sollevamenti difficili.

La prof Alessandra, però, ha voluto subito mettere in chiaro alcune cose chiedendo alla pesarese di eseguire una diagonale di modern, ovvero una serie di elementi tecnici che poi l'allievo avrebbe dovuto replicare: l'obiettivo della docente, era quello di dimostrare la scarsa preparazione del ragazzo nello stile che rappresenta nella scuola.

La frecciatina alla docente di Amici

La professionista del corpo di ballo ha fatto quello che Alessandra le ha chiesto, dopodiché si è fatta da parte e ha assistito al botta e risposta tra la professoressa ed Eleonora Abbagnato.

Fatta eccezione per l'insegnante della scuola, tutti i presenti si sono schierati con Nicholas e con la bella esibizione che aveva appena fatto con Elena.

Dopo aver visto la diagonale di modern dell'allievo, inoltre, l'insegnante si è voltata verso la giurata della gara cercando il suo appoggio: secondo la maestra, infatti, il titolare del team Todaro ha fatto un disastro e lei ha ragione nell'affermare che non è abbastanza preparato per studiare nella scuola.

Se l'etoile ha provato a rasserenare gli animi, D'Amario si è avvicinata al microfono di Maria De Filippi e ha detto: "Nicholas non preoccuparti, il mondo del partnering sa".

Questa battuta è un chiaro riferimento alla frase "il mondo della danza sa" che Alessandra pronuncia spesso in tv, una specie di "mantra" che lei porta avanti sin da quando insegna nel talent-show.

I rancori del passato tornano ad Amici

La frecciatina che Elena ha lanciato pubblicamente alla maestra Celentano, a molti spettatori di Amici ha ricordato uno scontro che le due hanno avuto nel 2021.

Qualche anno fa, infatti, la professionista del cast ha preso posizione contro Alessandra per difendere Rosa Di Grazia: in quell'occasione D'Amario si presentò in sala prove per invitare la professoressa a non esagerare con l'allieva, e da lì nacque una discussione che andò avanti per giorni.

Il comportamento della ballerina, però, non è piaciuto proprio a tutti: al termine della quinta puntata, infatti, il coreografo e direttore dell'Accademia Danza Napoli ha contestato l'atteggiamento della pesarese sui social network.

"Elena, con il suo solito protagonismo fuori luogo, pur di ricevere applausi esordisce prendendo in giro una vecchia frase della maestra Celentano", ha sbottato Valerio Giudozzi domenica scorsa.

"Questa donna senza pubblico è finita. Con quella frase fa illudere un ragazzo, meglio il silenzio che parlare a sproposito", ha concluso l'uomo che evidentemente la pensa come la collega di danza classica.