Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) soffrirà per il matrimonio non ancora celebrato col partner Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, il onda l'8 e il 9 novembre su Rai 1, proverà a mandare delle frecciatine al futuro marito. Avrà successo? Alfredo Perico (Gabriele Anagni) confesserà ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi) il perché dei suoi ritardi e della stanchezza messa in campo ultimamente. Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) valuteranno interessante la proposta di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) per rilevare la Tessuti Colombo.

Alfredo organizzerà una cena al Circolo per Irene Cipriani (Francesca Del Fa), anche se la ragazza si imbatterà ancora una volta nell'affascinante Leonardo Crespi.

Matteo vede per la prima volta Vito e resta deluso

Il ritorno di Vito Lamantia (Elia Tedesco) sarà motivo di grande entusiasmo per la famiglia Puglisi, la quale non attende altro che il matrimonio tra il ragazzo e la figlia Maria (Chiara Russo).

Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), invece, avrà modo di vedere per la prima volta Vito e non riuscirà a nascondere la sua delusione. Flora sarà in ansia per le sue nozze che non hanno ancora una data e non farà altro che mandare delle frecciatine a Umberto per fargli capire che vorrebbe sposarsi il prima possibile.

Alfredo, messo alle strette da Armando, rivelerà al capo magazziniere perché è spesso stanco e arriva in ritardo al lavoro. Tancredi dirà a Fiorenza che intende usare suo marito come prestanome per rilevare la Tessuti Colombo. Ovviamente, visti i fatti, le chiederà il massimo riserbo.

Flora decide di candidarsi come presidentessa del Circolo

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) verrà messo a parte da Ezio e Gloria dell'offerta ricevuta da Fiorenza, una proposta ritenuta dagli stessi molto interessante.

Vito dovrà fare i conti con le prossime mosse da attuare in chiave esistenziale e dovrà scontrarsi con l'atteggiamento sfuggente e poco chiaro di Maria.

Novità anche al Circolo, con Flora che sceglie di candidarsi come presidentessa.

Sempre al Circolo Alfredo organizzerà una serata romantica con Irene, anche se la ragazza incontrerà ancora una volta il fascinoso Leonardo Crespi.

Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) sarà delusa dall'interessamento di Ezio e Gloria in merito all'offerta di Fiorenza e si illuderà di avere il marito Tancredi dalla sua parte.