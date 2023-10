Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 novembre ci sarà il ritorno di Vito che porterà al settimo cielo la famiglia Puglisi in vista del matrimonio, ma non Maria che sarà in imbarazzo. Vedere Lamantia non farà piacere a Matteo che, tuttavia, nasconderà la sua delusione. Per il fratello di Marcello ci saranno ancora le minacce di Mancino che tirerà in ballo anche la signorina Puglisi. Grandi novità attenderanno anche Irene che si imbatterà in un affascinante sconosciuto, Leonardo Crespi, proprio mentre Alfredo penserà ad un'altra sorpresa per la sua fidanzata.

Marcello sentirà troppo la mancanza di Adelaide e la raggiungerà in Svizzera, per poi confidare a Salvatore cosa è accaduto. Infine Vittorio ripenserà al suo ballo con Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Matteo ancora sotto ricatto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che nella settimana dal 6 al 10 novembre la famiglia Puglisi tornerà sotto i riflettori. Maria sarà tra i pensieri di Matteo che proverà a parlarle ma non ci riuscirà perché Irene glielo impedirà. Quando il fratello di Marcello riuscirà ad incontrare la ragazza, lei apparirà piuttosto confusa: Vito tornerà a sorpresa dall'Australia. Il ritorno di Lamantia sarà accolto con gioia dalla famiglia Puglisi, in festa per le prossime nozze.

Matteo non potrà fare altro che nascondere la sua delusione, mentre Vito penserà al suo futuro con Maria. Il contabile si domanderà cosa sia meglio fare in futuro, se pensare ai progetti di coppia in Italia o valutare il trasferimento in Australia. Maria non sarà molto chiara con il suo fidanzato sulle sue intenzioni, ma Lamantia continuerà a provare a capire cosa desidera la ragazza.

Per Matteo, invece, si metterà molto male perché Mancino continuerà con i suoi ricatti e questa volta tirerà in ballo anche Maria.

Alfredo organizzerà una sorpresa a Irene

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 della seconda settimana di novembre vedranno al centro dei riflettori anche Irene. La ragazza si imbatterà in un affascinante sconosciuto, Leonardo Crespi, che colpirà subito la sua attenzione.

Nel frattempo Alfredo, ignaro di tutto, continuerà a fare sforzi enormi per accontentare la sua fidanzata e organizzarle una sorpresa che la lasci senza parole. Perico riuscirà ad organizzare una serata al Circolo che emozionerà molto Irene. Non tutto, però, andrà come previsto da Alfredo, perché durante la serata Irene incontrerà nuovamente Leonardo. Questo sarà l'inizio della fine per la coppia? Irene non ha mai nascosto il suo grande desiderio di avere una vita agiata e il nuovo arrivato, visto che frequenta il Circolo, sembrerebbe proprio il suo ideale.

Ezio e Gloria di nuovo sposi, Vittorio ripenserà a Matilde

Marcello confiderà a Salvatore la sua sofferenza per Adelaide. La contessa ha lasciato Milano dicendo addio per sempre a Barbieri, ma lui non riuscirà a rassegnarsi e deciderà di partire per la Svizzera e parlare con Adelaide.

L'uomo dopo qualche giorno ritornerà e racconterà a Salvatore e ad Armando come è andata con la contessa; tuttavia le anticipazioni non svelano ancora i dettagli dell'incontro tra Marcello e Adelaide. Infine, ci saranno grandi emozioni per il matrimonio di Ezio e Gloria che festeggeranno il loro amore con tutti i loro amici più cari. Dopo la festa, però, Vittorio non potrà fare a meno di ripensare ai momenti magici vissuti con Matilde, ricordando il loro ballo insieme.