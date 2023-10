Nell'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore Renato Mancino continua a minacciare Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) a causa del debito da lui contratto, ma l'aguzzino minaccerà il fratellastro di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di far del male a Maria Puglisi (Chiara Russo). Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, Matteo potrebbe decidere di allontanarsi volutamente da Maria al fine di tenerla al sicuro dallo strozzino Renato o perlomeno di ridurre sensibilmente le chance che Mancino le possa fare del male.

Vessazioni e ricatti da parte di Renato a Matteo

Matteo versa in condizioni economiche disastrose essendo pieno di debiti e con un contratto di lavoro appena firmato come contabile del Paradiso delle Signore, quindi non può ancora attingere allo stipendio per calmierare le sue lacune monetarie.

A essere col fiato sul collo di Portelli c'è soprattutto Renato, uno strozzino al quale deve dei soldi e che esige riceverli subito. Mancino ha dapprima pedinato Matteo minacciandolo verbalmente, poi è passato all'aggressione fisica e ha finito minacciando il giovane di far del male a Maria qualora non ricevesse il denaro che gli spetta.

Situazione pericolosa e complicata per Matteo, che non sembra avere la soluzione in mano, anche perché pare che Portelli preferisca per orgoglio non chiedere un aiuto economico al fratellastro Marcello, sostegno finanziario che gli toglierebbe presumibilmente dalle calcagna il malvivente Renato.

Matteo potrebbe decidere di stare lontano da Maria per tenerla al sicuro da Renato

Il feeling tra Matteo e Maria cresce di episodio in episodio, sebbene tale simbiosi debba necessariamente fare i conti con l'arrivo di Vito Lamantia (Elia Tedesco) a Milano e anche con le nozze programmate tra lo stesso e la giovane sarta del grande magazzino.

La minaccia di Renato di far del male a Maria se non dovesse ricevere i soldi che gli spettano, però, potrebbe avere un peso non indifferente nel rapporto tra Puglisi e Portelli.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a darne conferma, Matteo potrebbe scegliere di allontanarsi da Maria per provare a tenerla al sicuro da Renato o almeno limitare le possibilità che l'aguzzino possa farle del male per colpa sua.

Se così fosse, tale storyline sentimentale subirebbe una battuta d'arresto che consentirebbe a Portelli di cercare una soluzione definitiva per ridare il denaro a Mancino oppure optare per denunciare Renato per l'aggressione fisica subita.