L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e nel corso delle nuove puntate di questa edizione ci sarà spazio per le vicende di Maurizio, pronto ormai a voltare pagina definitivamente dopo l'addio con la dama torinese. Gemma sembrerà solo un lontano ricordo e per il cavaliere arriverà il momento di vivere nuove esperienze e avventure in trasmissione. Nel parterre del trono over, inoltre, non ci sarà spazio per il rientro di Armando Incarnato: la presenza del cavaliere napoletano non è prevista nel prossimo ciclo di appuntamenti.

Maurizio dimentica Gemma e volta pagina a U&D

Nel dettaglio, con le nuove puntate di Uomini e donne di questa edizione, si arriverà alla svolta definitiva di Maurizio.

Il cavaliere, inizialmente interessato a conquistare il cuore della dama torinese, deciderà di dare una svolta importante al suo percorso, tanto da decidere di mettere una pietra sopra a quanto c'è stato con la dama torinese.

Per Maurizio, quindi, giungerà il momento di dimenticare per sempre Galgani e nel corso dei nuovi appuntamenti destinati al pomeriggio di Canale 5, si lascerà andare assieme ad Elena.

Tra i due nascerà un feeling speciale, al punto che insieme saranno protagonisti di una esterna che si preannuncia infuocata.

Baci appassionati tra Maurizio ed Elena: Gemma Galgani è solo un ricordo

Contrariamente a quanto era successo con Gemma, Maurizio si lascerà andare ad una serie di baci appassionati con la dama Elena, a dimostrazione del fatto che Galgani non gli piacesse fino in fondo, così come aveva fatto credere in un primo momento.

Da qui, i dubbi sul fatto che Maurizio si sia avvicinato inizialmente a Gemma solo per farsi notare e acquistare una certa visibilità all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Intanto, per Gemma sarà il momento di concentrarsi sulla sua prima sfilata di questa edizione: la dama torinese scenderà nuovamente in passerelle per sfoderare tutto il suo fascino.

Armando Incarnato non ritorna nello studio di Uomini e Donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano risulta definitivamente fuori dal cast del trono over, dopo che quest'anno non ha mai preso parte a nessuna puntata trasmessa su Canale 5.

Un'assenza che ha alimentato un grande chiacchiericcio social, complice anche il silenzio del cavaliere che non ha mai raccontato la sua versione dei fatti su quanto sarebbe accaduto.

Resta da capire, poi, chi prenderà il posto di Manuela Carriero dopo che la tronista ha scelto di abbandonare la trasmissione definitivamente rinunciando alla scelta finale.