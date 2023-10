Una delle esibizioni più criticate della sesta puntata di Amici, è stata quella di Samuspina: gli insegnanti Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno "bocciato" il nuovo allievo e la sua versione di "Kumite", ma anche sui social network sono apparsi tanti commenti negativi su questa performance. Un parere piuttosto condiviso sul web, in particolare, è che sarebbe inspiegabile l'eliminazione di Spacehippiez per favorire l'ingresso di un cantante che, per ora, convince solo Anna Pettinelli.

Aggiornamenti sui titolari di Amici di Maria De Filippi

Lo scontro tra Cuccarini e Pettinelli è stato uno dei tanti momenti che hanno contrassegnato la sesta puntata di Amici: le due docenti di canto, infatti, hanno discusso sui rispettivi giusti musicali e sui voti che assegnano ad ogni esibizione dei ragazzi.

Lorella è apparsa parecchio risentita del giudizio negativo che la collega ha dato a Sarah per la cover di "Fiori rosa fuori di pesco", perciò ci ha tenuto a sottolineare che anche lei ha bocciato un alunno di Pettinelli.

"Io a Samuspina ho dato 4", ha commentato l'insegnante trovando il supporto di Rudy, anche lui scontento della performance del nuovo arrivato su "Kumite" di Salmo.

Anna, invece, si è detta contenta del suo allievo e per questo gli ha dato un'ampia sufficienza.

Nella commissione interna di canto, dunque, ci sono già pareri parecchio discordanti sul talento che è entrato nella scuola una settimana fa al posto di Spacehippiez.

Il parere dei fan

Dando un'occhiata ai commenti che gli spettatori di Amici hanno postato in rete mentre su Canale 5 era in onda la sesta puntata, ci si rende conto che tantissimi hanno concordato con Lorella e Rudy su Samuspina e sul suo esordio non proprio brillante sul palco.

"Assurdo eliminare Spacehippiez per lui", "Insufficiente in tutto, riesce ad andare male anche con l'autotune", "Fa imbestialire Cuccarini ed è tutto dire", "Ho appena visto la sua esibizione e mi chiedo come abbiano fatto a far uscire Space per lui", "Cosa sto ascoltando? Ma cosa ci fa lì ridateci Spacehippiez", "Abbiamo davvero perso Space per lui?", questi sono solo alcuni pareri che i fan del talent-show hanno espresso su Twitter (o "X") domenica 29 ottobre.

Il cantante del team Pettinelli, dunque, per ora piace solo alla sua insegnante e se vorrà rimanere a lungo nella scuola dovrà far cambiare idea agli altri professori e anche alla gente a casa.

Il 2 novembre una nuova registrazione

Samuspina, però non è l'unica allievo della classe a rischio: Ezio, ad esempio, ha la maglia sospesa per volontà della sua tutor e solo lei potrà decidere se reinserirlo nel cast oppure se mandarlo a casa.

Il cantante ha collezionato il terzo ultimo posto consecutivo nella gara cover, e questo ha spinto Anna Pettinelli a dubitare della sua idoneità alla scuola e al meccanismo del programma.

Holy Francisco, invece, ha ancora una sfida in sospeso: salvo colpi di scena, il confronto tra il titolare e un talento esterno andrà in onda nel daytime di oggi, 30 ottobre, anche perché è stato registrato a porte chiuse giovedì scorso (quando si sono svolte le riprese della sesta puntata).

Il settimo speciale di Amici, invece, verrà registrato giovedì 2 novembre, per poi essere trasmesso su Canale 5 la domenica successiva.