Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Irene Cipriani (Francesca Del Fa) potrebbe tradire Alfredo Perico (Gabriele Anagni) con un ragazzo sconosciuto incontrato due volte che porta il nome di Leonardo Crespi. L'aiuto magazziniere si sta spendendo parecchio per soddisfare i desideri sempre più arditi della capo Venere, ma Cipriani sembra non rendersi conto delle energie fisiche ed economiche che il partner sta mettendo in campo per farla felice.

Tra costose cene al Circolo e l'acquisto di una moto per portarla in giro, Irene però resta affascinata da un attraente ragazzo che si chiama Leonardo e, sebbene non vi siano spoiler a darne conferma, questo duplice incontro fortuito tra i due potrebbe sancire l'inizio di una relazione clandestina. Se così fosse, Alfredo ne uscirebbe presumibilmente distrutto in termini emotivi.

Ipotesi trama: Irene tradisce Alfredo con uno sconosciuto di nome Leonardo

La relazione tra Alfredo e Irene pare un po' impari al momento, con Perico indaffarato a compiacere la controparte e Cipriani che sembra soltanto impegnata a mantenere alti i suoi standard.

Storia sentimentale che, nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali a confermarlo, potrebbe subire l'intrusione di Leonardo Crespi, un'affascinante sconosciuto che Irene incontra due volte e ne rimane attratta.

Cipriani, difatti, potrebbe tradire Alfredo proprio con Leonardo, magari grazie alle opere seduttive di quest'ultimo, e ciò risulterebbe un colpo emotivo non indifferente per Perico.

Se tale storyline dovesse evolversi in questo modo, è possibile ipotizzare che Alfredo non perdonerebbe Irene portando all'eventuale rottura tra i due.

I ritardi di Alfredo e le richieste di Irene

Armando Ferraris (Pietro Genuardi) non può non notare il cambio d'approccio professionale del suo aiutante Alfredo, il quale accumula ritardi, disattenzione e risulta visibilmente stanco. Le prime indagini in tal senso del capo magazziniere risultano un buco nell'acqua, in quanto Perico sembra un muro di gomma ben poco voglioso di mettere sul piatto la verità, ma poi il giovane finisce per rivelare il perché di tale cambio di mood al lavoro al suo capo.

Come se non bastasse, Irene pare non accorgersi dei sacrifici che sta facendo la dolce metà per soddisfare i suoi desideri e capricci, atteggiamento incurante che la porta a non cedere di un millimetro in tal senso. Così, Alfredo non si risparmia nemmeno un po' comperando una moto al solo fine di portare la partner ovunque e si svena economicamente per organizzare una romantica cena al Circolo.