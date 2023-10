Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e la settimana dal 6 al 10 novembre si aprirà con una puntata decisamente emozionante. Al centro dei riflettori ci sarà Viola che con Damiano sarà pronta ad affrontare le conseguenze del sentimento appena nato. Per il poliziotto, tuttavia, sarà in arrivo un pericolo inaspettato dovuto al suo lavoro. Nel frattempo, per Niko arriverà una crisi sentimentale e ricomincerà a pensare a Manuela dopo aver saputo che la ragazza ha una nuova relazione.

Anticipazioni Un posto al sole: Viola penserà a una vita con Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 6 novembre raccontano che per Viola non ci saranno più dubbi. La donna sarà consapevole del fatto che il suo matrimonio con Eugenio non si può più recuperare e che nel suo futuro vuole solo Damiano. Anche il poliziotto sognerà una vita con Viola e con lei sarà pronto ad affrontare tutte le conseguenze del caso. Non sarà facile per la coppia riuscire a vivere una storia alla luce del sole visto che Viola ha alle spalle un matrimonio con Eugenio Nicotera. Tra Damiano e il magistrato c'è sempre stato un rapporto di profonda stima e fiducia e tutto sarà messo in discussione.

Anticipazioni puntata di lunedì 6 novembre: Damiano sarà in serio pericolo con Sabbiese

La puntata di Un posto al sole vedrà al centro dei riflettori Damiano che oltre alla sua vita sentimentale avrà grossi problemi sul lavoro. Il polizotto, infatti, continuerà a portare avanti la pericolosa operazione con il clan Sabbiese, ignorando il rischio a cui sta andando incontro.

Eduardo, infatti, inizierà a fidarsi sempre meno del suo amico d'infanzia e per Damiano arriverà il momento di affrontare una prova di fiducia che potrebbe finire molto male. Il poliziotto, tuttavia, non avrà idea di quello che sta accadendo alle sue spalle e i suoi pensieri saranno totalmente occupati dalla sua relazione con Viola.

Niko tornerà a pensare prepotentemente a Manuela

Le anticipazioni della soap rivelano che Niko tornerà protagonista. Il figlio di Renato, infatti, dopo aver saputo che Manuela ha una relazione con Costabile avrà una reazione inaspettata. Il giovane avvocato si ritroverà a pensare improvvisamente alla sua ex fidanzata e capirà quanto è importante per lui. Se Niko dovesse manifestare la sua gelosia Manuela non ci penserebbe un attimo a tornare con lui, visto che per mesi ha aspettato un piccolo gesto da parte di Poggi. Tutto dipenderà da come Niko deciderà di affrontare la situazione, perché potrebbe anche scegliere di non interferire nella relazione appena nata tra Manuela e Costabile.