Tullio (Nathan Macchioni) vuole fare una sorpresa a Elvira Gallo (Clara Danese) e la trova a lavorare assieme a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) in Caffetteria. Vedere la fidanzata lavorare fianco a fianco del cameriere per il quale nutriva dei sentimenti sino a pochi mesi fa, potrebbe far sentire Tullio un po' geloso e ciò lo indurrebbe a sospettare che Elvira possa provare ancora qualcosa per il giovane Amato. Se Gallo fosse davvero ancora segretamente invaghita di Salvo, è anche possibile ipotizzare che il socio di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) non si lascerebbe sfuggire l'occasione di provare a far capitolare la Venere nonostante sia giàimpegnata sentimentalmente.

Il rapporto tra Elvira e Salvatore nella settima stagione de Il Paradiso delle signore

Tra le diverse storyline amorose che hanno tenuto banco nello scorso capitolo della soap opera Il Paradiso delle Signore, c'è stata quella tra Salvatore e Anna Imbriani (Giulia Vecchio) che ha visto i due convolare a nozze, salvo poi rompere drasticamente poco dopo a causa delle numerose menzogne dell'ex assistente contabile.

Dal momento della rottura tra Anna e Salvo, Elvira aveva iniziato a maturare un interesse sempre più forte nei riguardi del cameriere sfruttando ogni occasione per stargli accanto tra gare di ballo e lezioni di guida. Il fratello di Tina (Neva Leoni), però, era ancora provato dalle turbolenze emotive legate al matrimonio sfiorito con Imbriani e, di conseguenza, non era riuscito a lasciarsi andare del tutto con la commessa nonostante quest'ultima aveva cercato in più occasioni di fargli capire che le piaceva.

Tullio potrebbe sospettare che Elvira provi ancora qualcosa per Salvo

Nella stagione attuale il rapporto tra Elvira e Salvo è drasticamente cambiato, anzi si è letteralmente invertito in quanto Amato pare aver metabolizzato le paturnie matrimoniali dimostrandosi pronto a voltare pagina con la Venere, mentre quest'ultima sembra averlo dimenticato iniziando una storia in estate con Tullio.

Lo switch in questa vicenda potrebbe esserci nell'episodio di martedì 31 ottobre dello sceneggiato Rai, puntata dove Tullio vuole fare una sorpresa a Elvira e la trova a lavorare fianco a fianco con Salvo. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, Tullio vedendo tale scena potrebbe iniziare a maturare una certa gelosia notando il feeling tra la partner e Salvatore, sintonia che lo spingerebbe a sospettare che Gallo possa ancora nutrire dei sentimenti per il cameriere.