Le anticipazioni di Un posto al sole parlano di una svolta importante nelle vicende di Marina, Roberto e il piccolo Tommaso. Nella puntata di lunedì 30 ottobre il pediatra che ha preso in cura il bambino leggerà un articolo su Lara che gli desterà alcuni sospetti. Nel frattempo la sonna non si lascerà sfuggire l'occasione del battesimo per ostacolare ancora Ferri. Intanto a festa organizzata dal piccolo Antonio sarà motivo di gelosia tra Rosa e Viola.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Roberto ancora in balia di Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 30 ottobre raccontano che per Marina e Roberto tutto sarà a un punto morto.

Nonostante abbiano ben chiaro l'inganno di Lara, sentiranno di avere le mani legate e di dover sottostare alle richieste della donna. La signora Martinelli, dichiarando la verità sulle origini di Tommaso, potrebbe spegnere per sempre il sogno di una famiglia per Marina e Roberto. Tuttavia qualcosa si muoverà verso la verità e il primo passo verrà mosso dal pediatra che si era occupato di Tommaso tempo prima. Il medico leggerà un articolo su Lara e inizierà ad avere dei sospetti sulla donna e la misteriosa malattia di cui soffriva il bambino.

Anticipazioni puntata di lunedì 30 ottobre: il ritorno del pediatra di Tommaso

La puntata di Un posto al sole in onda lunedì 30 ottobre vede al centro delle scene il pediatra che ha avuto in cura il piccolo Tommaso mesi prima.

Il medico leggerà un articolo su Lara e inizierà a nutrire dei dubbi sulla malattia del piccolo a cui nessun medico riusciva a trovare una spiegazione. Non si esclude che proprio grazie al pediatra si possa smascherare una volta per tutte la signora Martinelli. A causare la febbre alta al bambino posto proprio lei che gli somministrava delle gocce di nascosto per attirare l'attenzione e la preoccupazione di Roberto.

La gelosia di Rosa nei confronti di Viola è ancora forte

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, mentre il pediatra ripenserà alla storia di Lara e del bambino, a Palazzo Palladini ci sarà fermento per il battesimo di Tommaso. L'atmosfera di festa sarà nuovamente messa in pericolo da Lara, che non perderà occasione per mettere i bastoni tra le ruote a Roberto e Marina.

Nel frattempo il piccolo Antonio organizzerà la festa di Halloween, ma non tutto andrà come previsto. L'iniziativa del bambino rischierà di diventare motivo di scontro tra Viola e Rosa. Per quest'ultima sarà sempre più difficile nascondere la gelosia nei confronti della professoressa. Anche se con Damiano è finita da tempo, Rosa non riuscirà a dimenticarlo.