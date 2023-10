Le anticipazioni del Paradiso delle signore in merito agli episodi di lunedì 30 e martedì 31 ottobre riportano che in occasione dell'apertura della metropolitana in città in atelier si organizzeranno per festeggiare l'evento. Elvira Gallo (Clara Danese) aiuterà Salvatore Amato (Emanuel Caserio) in Caffetteria. Peccato, però, che Tullio (Nathan Macchioni) vorrà fare una sorpresa alla partner e la troverà a lavorare a fianco del cameriere.

Renato Mancino, infine, aggredirà fisicamente Matteo Portelli a causa dei soldi che gli deve.

Matteo avrà paura che lo strozzino Renato possa far del male a sua madre Silvana

Le trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate del 30 e 31 ottobre, rivelano che l'apertura della metropolitana in quel di Milano spingerà il negozio di moda a festeggiare l'evento, così Roberto lavorerà fianco a fianco ad Agata, mentre Elvira, come richiestole da Landi, andrà a dare una mano a Salvatore al Gran Caffè Amato.

Elvira nutrirà un certo imbarazzo a lavorare a stretto contatto col giovane Amato ma, nonostante ciò, dimostrerà professionalità aiutando ugualmente a preparare dei dolci un po' particolari. Quando, però, in Caffetteria arriverà a sorpresa Tullio per trovare la partner, finirà per vedere Elvira lavorare fianco a fianco con Salvo.

Matteo, successivamente, nutrirà il timore che Renato possa fare del male a sua madre Silvana, quindi cercherà di tenere sott'occhio il criminale, nel frattempo Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), Gloria Moreau (Lara Komar) e Teresio Colombo (Massimo Poggio) faranno le prime mosse per cedere i terreni.

Il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) proverà a convincere Tancredi (Flavio Parenti) ad agire contro la coniuge per il bene di GMM, mentre proprio Matilde compirà un'azione inattesa nei riguardi del marito.

Gianlorenzo non gradirà la presenza di Concetta nella boutique

Tancredi e Matilde sembreranno apparentemente aver ritrovato il feeling perduto, intanto Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) manifesterà apertamente, seppur invano, di non gradire la nuova assunzione di Concetta (Gioia Spaziani) come capo sarta e lo dirà anche davanti a Maria.

L'accordo tra i Colombo e Matilde sarà vicino. Nel frattempo Renato tornerà da Matteo per rivendicare il denaro che gli deve, ma stavolta Portelli subirà un'aggressione fisica, che verrà vista da Maria, la quale andrà subito a soccorrere il fratellastro di Marcello.