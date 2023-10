Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore inerenti all'episodio di venerdì 10 novembre, raccontano che arriverà il giorno delle seconde nozze tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar). Nel frattempo Marcello Barbieri (Pietro Masotti) tornerà dalla Svizzera. Vito Lamantia (Elia Tedesco), intanto, sarà ancora indeciso su quale scelta operare nel prossimo futuro, ovvero se costruire un avvenire assieme a Maria Puglisi (Chiara Russo) a Milano oppure tornare in Australia. Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), in ultimo, scoprirà che Flora Gentile Ravasi si è candidata per la posizione di presidentessa del Circolo.

Ezio e Gloria rinnoveranno i loro voti nuziali

Gli spoiler nostrani de Il Paradiso delle signore 8, in merito alla puntata del 10 novembre, evidenziano che Gloria e Teresio rinnoveranno i loro voti nuziali, ma prima dell'evento i coniugi ci terranno ad informare Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) della decisione, della quale non si conoscono ancora i dettagli, presa in merito alla Fabbrica.

Ezio e Moreau, difatti, dovranno comunicare al Direttore del Paradiso se hanno scelto di accettare la proposta di affitto dei terreni avanzata da Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) oppure l'offerta di acquisto arrivata da parte di Fiorenza.

Marcello tornerà dalla Svizzera e racconterà ad Armando e Salvo cosa è accaduto con Adelaide

Dopo il ritorno di Vito, nel capoluogo lombardo tornerà anche Marcello dopo essere stato in Svizzera a trovare la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Rimesso piede a Milano, Marcello racconterà a Salvatore e Armando cosa è accaduto tra lui e la nobildonna; tuttavia le anticipazioni non svelano ancora i dettagli dell'incontro tra Marcello e Adelaide.

Vito, al contempo, sarà ancora indeciso sul suo futuro: l'ex contabile non saprà se tornarsene in Australia oppure provare a costruire un futuro in pianta stabile a Milano assieme a Maria. Scelta ancora più complicata a causa del mood scostante della partner.

Fiorenza, invece, apprenderà che Flora si è candidata come presidentessa del Circolo, nel frattempo la festa per celebrare Ezio e Gloria terminerà.

Vittorio, concluse le nozze, resterà da solo nella galleria del Paradiso delle signore e nei pensieri dell'uomo si riaffacceranno i momenti magici vissuti assieme a Matilde quando hanno danzato assieme. Riuscirà Conti a stare lontano da Frigerio ancora per molto?