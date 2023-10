Si preannunciano emozionanti le nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai Uno dal 6 al 10 novembre 2023. Dagli spoiler, si evince che Ezio Colombo e Gloria Moreau si sposeranno nuovamente.

Maria Puglisi riabbraccerà il fidanzato Vito Lamantia, di ritorno dall’Australia.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 10 novembre: Armando mette alle strette Alfredo

Negli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, Irene impedirà a Matteo di parlare con Maria. Il fratellastro di Marcello verrà minacciato nuovamente da Renato Mancino il quale, questa volta, coinvolgerà anche la giovane Puglisi.

Proprio quando quest’ultima sarà sempre più fredda nei confronti di Matteo, a Milano rimetterà piede il suo fidanzato Vito. Mentre i Puglisi non vedranno l’ora di organizzare le nozze tra Vito e Maria, il fratellastro di Marcello rimarrà deluso per il ritorno del precedente contabile al grande magazzino milanese. Ben presto Vito avrà dei dubbi sulle intenzioni di Maria sul loro futuro insieme.

Armando metterà alle strette Alfredo per costringerlo a dirgli cosa nasconde, quando lo vedrà parecchio distratto e stanco al lavoro, mentre Agata sarà sempre più attratta da Roberto.

Irene rimane colpita da Leonardo Crespi, Marcello ritorna dalla Svizzera

Tancredi vorrà acquistare la Tessuti Colombo con l’aiuto di Umberto, per allontanare la moglie Matilde da Vittorio.

Tancredi, su consiglio del commendatore Guarnieri, deciderà di proporre al marito di Fiorenza di fargli da prestanome. Quest’ultima, dopo aver incontrato Tancredi, farà la sua offerta ai Colombo per rilevare la loro azienda. Matilde sbaglierà a credere che suo marito sia dalla sua parte quando lei non vedrà di buon occhio il fatto che Gloria e Ezio abbiano preso in considerazione la proposta di Fiorenza.

Ezio vorrà dimostrare a Gloria quanto sia importante per lui: ben presto quest’ultima e il suo amato annunceranno di aver deciso di risposarsi, e chiederanno a Matilde e Vittorio di essere i loro testimoni.

Irene, incontrerà un ragazzo chiamato Leonardo Crespi, al quale non rimarrà indifferente. Irene non nasconderà la sua emozione in una cena a sorpresa organizzata dal fidanzato Alfredo, ma durante la serata si imbatterà di nuovo nell’affascinante Leonardo.

Marcello si confiderà con Salvatore, dicendogli di sentire la mancanza di Adelaide. Barbieri, dopo essere stato in Svizzera, racconterà sia al giovane Amato che ad Armando cosa è successo tra lui e la contessa di Sant’Erasmo.

Flora, oltre a soffrire per non aver ancora sposato Umberto, deciderà di candidarsi per diventare la presidentessa del Circolo.

Ezio e Gloria, prima di pronunciare il fatidico sì, metteranno al corrente Vittorio sulla decisione presa sul futuro della loro azienda. Al termine dei festeggiamenti, Conti ripenserà alla serata trascorsa con Matilde.