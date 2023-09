Il Paradiso delle signore 8 continua a raccontare le vicende che ruotano intorno al grande magazzino di Vittorio Conti.

Come annunciano le anticipazioni, nella puntata di giovedì 5 ottobre Maria farà di tutto per mettere in contatto Matteo e Marcello. Nel frattempo Vittorio sarà in difficoltà per l'assenza di Rivera alla presentazione e chiederà aiuto ad Adelaide. Matilde verrà a sapere dalla contessa della difficoltà di Conti, mentre tra Maria e Matteo ci sarà una discussione. Infine a casa di Marcello arriverà una visita inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Marcello sulle tracce di Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di giovedì 5 ottobre raccontano che Marcello sarà più deciso che mai a riallacciare il rapporto con Matteo. A convincere Barbieri a fare un passo avanti verso il fratello sarà Adelaide, che lo spronerà a insistere anche se Matteo ha deciso di tagliare i ponti. Per Marcello non sarà facile rintracciare Matteo e Maria si offrirà di mettere i due ragazzi in contatto. Tra la signorina Puglisi e Matteo ci sarà una discussione, ma lui si pentirà subito di aver alzato i toni e si scuserà con la ragazza. Maria avrà uno strano atteggiamento e Irene si domanderà cosa possa turbare la sua amica, cercando di capire qualcosa in più.

Anticipazioni puntata di giovedì 5 ottobre: Vittorio in difficoltà

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 5 ottobre vedrà tra i protagonisti Vittorio Conti alle prese con un grosso problema da risolvere. Mancherà poco al grande giorno del lancio della nuova collezione uomo, ma l'evento sarà ancora in alto mare.

Nonostante il talento di Conti e del suo staff, l'ospite d'onore comunicherà che non potrà essere presente. L'imprevisto creerà non poco scompiglio nel direttore che chiederà ad Adelaide di risolvere questa situazione. Vittorio spererà che grazie alle sue conoscenze la contessa possa trovare il modo di far arrivare Gianni Rivera al Paradiso.

Adelaide sarà molto dispiaciuta di non poter essere d'aiuto a Vittorio e si confiderà con Matilde sulla questione.

Qualcuno di inatteso bussa alla porta di Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che a casa di Marcello ci sarà una visita inaspettata. Le trame non rivelano di chi si tratti, ma è possibile fare delle ipotesi in base a quello che è accaduto a Barbieri. Dopo la discussione con Maria potrebbe essere lo stesso Matteo ad andare a trovare il suo fratellastro, ma non si esclude che ci possa essere una sorpresa. A casa di Marcello potrebbe presentarsi Angela: la sorella da tempo in Australia è stata fondamentale per ritrovare la lettera di Silvana e potrebbe arrivare a Milano per aiutare Barbieri.