Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso della settimana che va dal 9 al 13 ottobre, l'attenzione è posta su Matteo, il quale è alla disperata ricerca di un lavoro e, grazie al tempestivo aiuto di Marcello, trova impiego come contabile in atelier. I riflettori sono puntati anche su Ciro, il quale inizia a nutrire sospetti nei confronti di sua figlia: teme che ci siano problemi con Vito.

Adelaide lascia nuovamente il Paradiso

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle signore, dopo aver conosciuto personalmente il suo rivale in amore, Salvatore capisce di non avere alcuna speranza.

Intanto, in atelier Delia si rifiuta di servire un cliente, poiché non gradisce la sua presenza.

Nel frattempo, Vittorio e Roberto faticano a far quadrare i conti del magazzino meneghino. Da quando Vito è andato via, non riescono a gestire la contabilità adeguatamente, pertanto decidono di mettersi alla ricerca di una persona qualificata. Flora compie un gesto inaspettato: chiede a Odile di dare una possibilità a sua madre e di incontrarla. Adelaide, entusiasta, si prepara a trascorrere un periodo molto lungo a Ginevra per allacciare i rapporti con sua figlia.

Ciro, intanto, ha avuto modo di osservare l'atteggiamento di sua figlia Maria nei confronti del fidanzato e ha capito che tra i due, molto probabilmente, sono nati dei problemi su cui ha intenzione di indagare.

Il nuovo contabile del Paradiso delle signore

Elvira propone a Irene un'uscita a quattro con Tullio e Alfredo. Quest'ultimo, però, si dimentica di informare Salvo, dunque il giovane barista si indigna per la situazione. Matteo è alla disperata ricerca di un impiego e al Paradiso delle signore cercano un contabile, quindi Marcello gli propone di candidarsi.

Dopo un brillante colloquio di lavoro, il giovane viene selezionato.

Intanto, Flora riflette sulla possibilità di accettare la proposta di Adelaide. Quest'ultima, invece, si prepara per la partenza e informa Vittorio della sua lunga assenza dal Paradiso.

Nel frattempo, Salvatore continua a essere amareggiato per l'uscita a quattro organizzata e Alfredo, sentendosi in colpa nei suoi confronti, tenta in ogni modo di farsi perdonare.

Tuttavia, il giovane barista non riesce ad accettare l'idea di essere stato messo da parte del tutto. La speranza di riconquistare Elvira sembra essere vana.

Infine, Adelaide dà una notizia importante a Umberto, Flora, Marcello, Matilde e Tancredi.