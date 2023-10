Il Paradiso delle Signore 8 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera sulla puntata di giovedì 26 ottobre riportano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) proporrà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di interrompere la loro collaborazione professionale.

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), intanto, si recherà nei suoi terreni senza dirlo al marito Tancredi (Flavio Parenti), nel frattempo Concetta Puglisi (Gioia Spaziani) deciderà di accettare di essere la nuova sarta dell'atelier milanese.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti), infine, vorrà organizzare una festa per Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) per festeggiare il suo effettivo impiego come contabile della boutique.

Marcello chiederà a Maria di aiutarlo di organizzare una festa per celebrare l'effettivo impiego come contabile di Matteo al Paradiso delle Signore

Malgrado la reticenza di Matteo nell'avere un rapporto sano col fratellastro, nell'episodio di giovedì 26 ottobre, Marcello vorrà comunque festeggiare l'inizio dell'avventura professionale come contabile di Portelli nella boutique di Milano.

Per riuscire in tale intento, Barbieri chiederà a Maria (Chiara Russo) di dargli una mano a organizzare una festa in onore del figlio di Silvana (Elodie Treccani).

Roberto Landi (Filippo Scarafia), poco dopo, riceverà da Delia Bianchetti (Ilaria Maren) le creazioni artistiche di Agata (Silvia Bruno). Osservando i disegni della nuova commessa, il pubblicitario non potrà che restarne piacevolmente impressionato.

Concetta deciderà di ricoprire il ruolo di sarta del negozio di moda

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, inerenti la puntata che andrà in onda su Rai 1 il 26 ottobre, evidenziano che Concetta sceglierà di intraprendere il nuovo percorso professionale come sarta del grande magazzino milanese.

Intanto Ezio, scosso dall'offerta rialzata dell'imprenditore che avrebbe dovuto vendergli i terreni, proporrà a Vittorio di porre fine alla loro collaborazione lavorativa, ovvero di rescindere il rapporto tra Il Paradiso delle Signore e la Tessuti Colombo. Il direttore, però, rifiuterà la proposta in quanto non vorrà voltare le spalle a Ezio in un momento così delicato per lui e Gloria Moreau (Lara Komar).

Intanto Matilde tornerà sui terreni dove sorge il mobilificio della sua famiglia andato a fuoco anni addietro e si guarderà bene dal mettere al corrente Tancredi (Flavio Parenti), mentre sarà sul punto di fare una scelta inattesa.