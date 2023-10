Continua la programmazione della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 ottobre raccontano che Adelaide andrà via da Milano per raggiungere Odile in Svizzera, dopo che Flora ha convinto la ragazza a incontrarla. Umberto avrà dei sentimenti contrastanti: da una parte sarà triste per la mancanza della contessa e dall'altra sembrerà rasserenarsi quando saprà che la storia d'amore con Marcello è finita. Guai in arrivo per Matteo, che inizierà a lavorare al Paradiso ma che si troverà faccia a faccia con il suo passato travagliato: chi è che lo sta seguendo?

Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023: Adelaide lascia Marcello

Nonostante Umberto abbia confidato ad Adelaide i suoi tormenti Adelaide ha deciso di partire comunque per Ginevra e tentare di recuperare - o meglio, costruire - il rapporto con Odile. La sua mente deve essere libera e non sa nemmeno se e quando tornerà ed è per questo che ha lasciato Marcello.

Nel frattempo Matteo Portelli inizia a lavorare al grande magazzino ma non sembra molto entusiasta, anche se viene spronato da Maria, che pare avere un debole per lui. Irene capisce immediatamente l'animo della sua migliore amica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 ottobre 2023, Umberto ama ancora Adelaide?

Umberto è rammaricato per il fatto che la contessa non ci sia ma gioisce quando viene a sapere he ha lasciato Marcello: è ancora innamorato di lei? A prova di ciò, l'atmosfera tesa con Flora, che è tornata a vivere a Villa Guarnieri.

Il commendatore sarà piuttosto pensieroso, anche perché dovrà consegnare dei documenti importanti a Marcello, come lo ha pregato di fare Adelaide.

Il Paradiso delle signore puntate dal 16 al 20 ottobre 2023: i segreti di Matteo

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore svelano poi che Tancredi prenderà una decisione al posto di Matilde, che si sente scavalcata. La prima persona che cerca per sfogarsi è ovviamente Vittorio.

Grazie all'opera di convincimento di Maria, Matteo accetta di restare a lavorare al Paradiso, anche se Conti non sembra molto contento del suo operato.

Presto verranno a galla i segreti che nasconde nel suo passato tormentato. Un tipo losco lo seguirà per strada e lo fermerà chiedendogli dei soldi.

Dunque, il denaro che ha chiesto a Marcello in prestito non serviva, come ipotizzato, per pagare le costose cure alla madre. Che cosa sta nascondendo? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.

Dove rivedere le puntate Il Paradiso delle signore 8

Come fare per vedere in replica gli episodi della soap Il Paradiso delle signore? Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:00 circa e possono essere riviste accedendo al portale RaiPlay.