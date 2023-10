Grandi verità verranno a galla nelle nuove puntate de La Promessa. Le anticipazioni settimanali dal 9 al 13 ottobre raccontano che Curro riuscirà a fare chiarezza in merito al mistero di suo padre. Sarà donna Cruz a rivelargli che Lorenzo non è il suo vero papà, ma non rivelerà altro. In seguito anche Lorenzo confermerà le parole di Cruz, minacciandolo di non farne parola a nessuno.

Curro non esiterà a consolarsi da Jana che, vedendolo demoralizzato per la scoperta fatta, lo esorterà a tornare dalla zia perché dovrebbe conoscere l'identità dell'uomo che ha messo incinta Eugenia.

I due, però, saranno pizzicati da Cruz, la quale li rimprovererà. A questo punto Curro, volendo conquistare punteggio davanti a don Alonso, se la prenderà con Jana attraverso un gesto scioccante.

Anticipazioni La promessa, dal 9 al 13 ottobre: donna Cruz vuole licenziare le cuoche, Alonso si oppone

Aria di scontri nelle prossime puntate de La promessa. I marchesi avranno un battibecco a causa delle divergenze di opinioni sulla punizione da affibbiare alle due cuoche della tenuta. Se donna Cruz vorrà licenziare Candela e Simona, don Alonso sarà di parere contrario. Il marchese, infatti, sarà più propenso a tenere le cuoche, poiché hanno dato un grosso contributo nella cattura di Camilo, smascherando l'impostore che si spacciava per un prete.

Durante una conversazione con Manuel, il giovane Curro lo metterà al corrente del particolare divieto della zia, la quale ha imposto che nessuno parlaste al ragazzo del suo passato in modo da impedirgli di recuperare i ricordi.

Lorenzo minaccia Curro dopo avergli confermato di non essere suo padre

Catalina vorrà riprendersi la spilla per questo motivo chiederà al padre che cosa intende fare a tal proposito.

Il genitore, però, dirà che non può fare niente. In seguito donna Cruz rivelerà a Curro che in realtà Lorenzo non è suo padre e che soltanto Eugenia sa chi possa esserlo. Davanti a questa sconcertante verità, il giovane affronterà di petto Lorenzo che confermerà ogni cosa, intimandogli di non farne parola a nessuno. A questo punto Curro chiederà consiglio a Jana, confidandole tutto quello che ha scoperto.

La promessa spoiler: Curro maltratta Jana davanti allo zio e al personale

La domestica conforterà il giovane e lo spronerà a parlarne nuovamente con la zia, visto che durante il parto di Eugenia, donna Cruz era insieme a lei. Le due sorelle, a quanto pare, erano in viaggio. Ad interrompere la conversazione sarà proprio la marchesa, la quale li rimprovererà perché stanno chiacchierando invece di darsi da fare. Per non sfigurare davanti agli occhi dello zio Alonso e del personale, Curro si renderà protagonista di uno scioccante gesto ai danni di Jana. In sostanza, il ragazzo maltratterà la domestica.