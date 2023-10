Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 9 al 13 ottobre, rivelano che Bricca attaccherà Jimmy: a quanto pare la mite cagnolina vedrà il ragazzino come una minaccia e finirà per morderlo.

Nel frattempo, Giulia, dopo aver spiegato al nipote che Bricca è molto malata, inizierà a notare degli strani comportamenti in Luca.

Bricca morde il figlio di Niko

Dopo essere riapparso in occasione della festa dei nonni, il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) tornerà come protagonista anche nei prossimi episodi. A breve il bambino spiazzerà suo padre Niko (Luca Turco) chiedendogli di poter passare più tempo con Micaela (Gina Amarante).

Il piccolo Poggi però sarà al centro anche di un'altra vicenda piuttosto spiacevole. Le anticipazioni rivelano, infatti, che il bambino verrà aggredito dalla cagnolina Bricca.

Upas, anticipazioni 9-13 ottobre: Jimmy sotto shock

Non vengono spiegati molti dettagli sull'incidente ma, a quanto pare, Bricca morderà la mano di Jimmy. Prima di questo incidente, l'animale non aveva mai aggredito nessuno a riprova del fatto che tutto sia causato dalla sua malattia. Resta da capire se il bambino verrà portato in ospedale ma, in ogni caso, c'è la conferma che l'incidente non avrà gravi conseguenze, almeno dal punto di vista fisico per il piccolo Poggi.

Jimmy resterà, però, visibilmente traumatizzato dall'incidente e Giulia (Marina Tagliaferri) proverà a rassicurarlo spiegandogli che la sua cagnolina è malata.

Fortunatamente verrà in suo soccorso Luca (Luigi Di Fiore) che chiarirà dettagliatamente al piccolo cosa sta succedendo all'animale.

Un posto al sole, trame dal 9 al 13 ottobre: Giulia nota che Luca è profondamente depresso

Le anticipazioni non aggiungono altro su questa vicenda e non viene chiarito se verrà riproposta l'idea della soppressione di Bricca.

Le trame infatti si spostano poi su un'altra vicenda. Durante la spiegazione della malattia di Bricca a Jimmy, Giulia noterà una profonda tristezza in Luca. Nonostante l'incidente, la reazione dell'uomo risulterà alquanto insolita e De Santis inizierà a fare discorsi molto cupi e malinconici.

Il primario rivelerà a Giulia che uno dei suoi più grandi rimpianti è quello di non avere avuto figli.

Giulia lo rincuorerà ricordandogli che lui ha comunque dato un senso alla sua vita facendo il medico e mettendo a disposizione il suo tempo per occuparsi degli ammalati. Inoltre avrà ancora tempo per fare tante altre cose. Questa battuta rattristerà però Luca ancora di più e la signora Poggi intuirà che c'è qualcosa di grave sotto. La donna, quindi, andrà a cercare Michele (Alberto Rossi) al Caffè Vulcano, sperando di scoprire qualcosa di più.