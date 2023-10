Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste nel corso del 2024 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti tra Manuel e Jimena. I due coniugi si ritroveranno in disaccordo in quanto l'uomo non accetterà le imposizioni della donna e questo lo porterà a prendere una drastica decisione sul loro futuro. Spazio anche alle vicende di Petra, che verrà ritrovata morta.

Manuel si rende conto di amare ancora Jana e le chiede di tornare insieme

Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa su Canale 5, rivelano che Manuel si renderà conto di essere ancora innamorato di Jana e si ritroverà in profonda crisi.

L'uomo, infatti, non riuscirà a capacitarsi all'idea di aver perso per sempre il grande amore della sua vita per stare al fianco di una donna di cui non è affatto innamorato.

Una sofferenza profonda per Manuel, che deciderà di farsi coraggio e chiederà alla donna di tornare a volare con lui. La reazione di Jana, però, non sarà delle migliori: pur essendo profondamente innamorata di lui, si renderà conto che per lei è giunto il momento di voltare pagina e andare avanti.

Manuel stufo dei rimproveri di sua moglie nelle nuove puntate de La Promessa

Di conseguenza, seppur a malincuore, Jana deciderà di darsi una seconda chance assieme ad Abel, il medico amico di Manuel che ha conquistato (almeno in parte) il suo cuore.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, dopo questo rifiuto, Manuel si rimetterà in viaggio con il suo aereo nonostante il parere negativo dei medici e anche il divieto da parte della Guardia Civile.

L'uomo, però, vorrà fare di testa sua e deciderà di non ascoltare nessuno, tanto da scatenare la furia di sua moglie.

Jimena rimprovererà drasticamente suo marito, mettendolo in ridicolo anche al cospetto della servitù del palazzo.

La reazione dell'uomo, però, non si farà attendere e deciderà di cacciare via sua moglie dal palazzo.

Petra viene ritrovata morta nelle nuove puntate della soap spagnola

Manuel, senza pensarci su due volte, la manderà via e le chiederà di ritornare di nuovo dai suoi genitori, lasciandolo così libero di fare ciò che vuole.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per la morte del tutto misteriosa di Petra.

La donna verrà ritrovata senza vita assieme al padre di Feliciano: si tratterà di un giallo, visto che, prima della sua morte, Petra aveva avuto un durissimo confronto con suo fratello e i due si erano ritrovati ai ferri corti.