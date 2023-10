L'appuntamento con Terra amara prosegue su Canale 5 nella settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023: ci sarà spazio per l'arrivo di Lutfiye, la zia di Fikret, la quale proverà a fare in modo che suo nipote diventi meno spietato. Intanto tra Zuleyha e Demir si riaccenderà la fiamma della passione e i due si diranno pronti a darsi una seconda chance, unendosi nuovamente in matrimonio.

Fikret ritrova sua zia Lutfiye nelle prossime puntate della soap opera

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara della settimana fino a domenica 12 novembre, rivelano che in città arriverà Lutfiye, zia di Fikret.

La donna arriverà ad Adana su richiesta di Fekeli, il quale chiederà a Lutfiye di intervenire al più presto per provare a dissuadere suo nipote dai desideri di vendetta che pervadono il suo animo.

L'uomo, infatti, ha intenzione di farla pagare a Demir per quello che è accaduto in passato e non potendo più prendersela con il defunto Adnan Yaman, deciderà di vendicarsi direttamente con il figlio.

Intanto, Demir e Zuleyha si renderanno conto di essere fatti ancora l'uno per l'altro: contrariamente a ogni aspettativa, la coppia deciderà di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Ritorno di fiamma tra Demir e Zuleyha e arriva la proposta di nozze

Le trame delle nuove puntate di Terra amara in onda nella settimana fino al 12 novembre rivelano che i due si ritroveranno a vivere per la prima volta da coppia innamorata.

Demir deciderà di scusarsi con Zuleyha per averla fatta soffrire in passato e per il modo in cui l'ha trattata.

Tuttavia, Demir confermerà di essere cambiato e di volersi impegnare per provare a farla ricredere, tanto da scusarsi anche per il modo in cui l'aveva costretta sposarlo.

A quel punto, quindi, Demir chiederà a Zuleyha di diventare nuovamente sua moglie: vuole sposarla al più presto e, con questa proposta di nozze, la lascerà senza.

Zuleyha accetta di sposare Demir e chiude con il passato

La reazione di Zuleyha, alla fine, sarà positiva: vuole lasciarsi alle spalle il passato e l'addio doloroso a Yilmaz, di conseguenza i due si ritroveranno a godersi la loro luna di miele.

Intanto, dopo il suo rientro a Cukurova, Lutfiye proverà a far ragionare suo nipote e lo inviterà a mettere da parte il suo astio e nei confronti della famiglia Yaman.

In seguito Fekeli si renderà conto che la presenza della donna è fondamentale per evitare tragedie e spargimento di sangue, motivo per il quale chiederà a Lutfiye di restare ancora un po' di tempo a Cukurova, così da poter tenere sotto controllo Fikret.