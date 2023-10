Prosegue l'appuntamento con Terra Amara e le anticipazioni annunciano che presto Umit mostrerà a Sevda una sua foto da bambina e le rivelerà di essere sua figlia, sfogando tutta la rabbia per essere stata abbandonata da piccola. A quel punto la madre darà la sua versione dei fatti: "Quelle persone ti hanno rapita", riferendosi ai parenti del padre di Umit.

Quindi Sevda proverà a spiegare a sua figlia di averla cercata per tutta la vita, ma la ragazza non la vorrà perdonare. Per il dolore, la ex cantante avrà un infarto, ma non rivelerà a Demir il vero motivo del suo malore.

Anticipazioni Terra amara: Sevda faccia a faccia con sua figlia

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto la vita di Sevda cambierà radicalmente a causa di una verità inaspettata.

Umit sarà pronta a far arrivare a Zuleyha le foto che la ritraggono con Demir per far separare la coppia. La busta con le immagini, tuttavia, sarà intercettata da Sevda che ancora una volta affronterà la dottoressa in difesa di Zuleyha e suo marito. Quando arriverà nello studio di Umit, Sevda farà sentire le sue ragioni, ma sarà spiazzata dalla reazione della sua interlocutrice. La dottoressa le dirà di aver agito proprio come lei e le mostrerà una sua foto da piccola, rivelando di essere sua figlia.

Sevda mentirà a Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara Sevda si troverà di fronte alla figlia che ha cercato per tutta la sua vita. L'incontro, però, non sarà affatto come lo aveva immaginato, perché Umit non farà altro che rivolgere a sua madre parole cariche di odio. La dottoressa rinfaccerà di essere stata abbandonata per inseguire la carriera da cantante e le sue frasi feriranno Sevda a tal punto che la donna avrà un infarto.

Tutti saranno molto preoccupati per le condizioni della ex cantante, soprattutto Demir che si precipiterà in ospedale da lei. Yaman le chiederà cosa è successo, ma lei non gli dirà la verità. Sevda non avrà il coraggio di dire a Demir che Umit è sua figlia.

La disperazione di Sevda e il mancato perdono di Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Sevda si riprenderà cercherà ancora una volta di parlare con Umit.

La donna spiegherà a sua figlia di non averla mai lasciata, ma di averla persa per colpa dei parenti di suo padre che gliel'hanno strappata dalle braccia. La dottoressa non crederà a una sola parola di sua madre e le chiederà anche di non parlare male della famiglia che si è presa cura di lei. "Quelle persone ti hanno rapita", insisterà Sevda tra le lacrime, ma Umit andrà via senza nessuna intenzione di perdonarla, lasciandola nella disperazione.