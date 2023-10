Da giorni sul web si rincorrono le voci sul possibile ingresso nella casa del Grande Fratello delle due donne che sono state legate al concorrente Mirko nell'ultimo periodo. Se Perla Vatiero ha glissato sull'argomento dicendo di non potersi sbilanciare troppo, Greta Rossetti ha fatto sapere di essere a casa sua e di non essere in procinto di trasferirsi tra le mura di Cinecittà. Maggiori informazioni su questo "triangolo", però, dovrebbero arrivare questo lunedì sera, quando andrà in onda una nuova puntata del reality-show.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF.

Manca la conferma ufficiale, ma si fa sempre più concreta l'ipotesi che la prossima concorrente del reality-show sarà una donna che di recente ha fatto coppia con Mirko Brunetti, anche se non è chiaro se si tratti del periodo pre o post Temptation Island.

Nel corso di una diretta che ha fatto su Tik Tok lo scorso 28 ottobre, ad esempio, Vatiero non ha né confermato né smentito i rumor che stanno circolando sul suo futuro in televisione.

Perla ha preferito glissare su queste voci dicendo di non poter rispondere, come se qualcuno le avesse suggerito di non fare spoiler su quello che potrebbe accadere in una delle nuove puntate del programma condotto da Alfonso Signorini.

Il chiarimento dopo l'ospitata

Anche Greta ha deciso di rispondere alle domande dei curiosi: domenica 29 ottobre, infatti, la ragazza ha avviato una chiacchierata con i follower di Instagram e ovviamente l'argomento principale è stato Mirko.

Dopo aver realizzato che quasi tutti i fan volevano sapere qualcosa in più sul suo eventuale ingresso al GF come concorrente, Rossetti ha voluto fare chiarezza dicendo: "Ragazzi, la verità è che io sono a casa mia".

La giovane ha anche mostrato che in quel momento si trovava nella sua abitazione e che non era in procinto di andare via.

Ad oggi, dunque, tra le mura di Cinecittà non andrà a viverci Greta: la single di Temptation Island ha smentito a suo modo le ultime indiscrezioni, anche se sul web ha ammesso di pensare tanto a Mirko e alla loro intricata situazione.

Attesa per la puntata del GF

Stando alle ultime informazioni, dunque, questo lunedì sera né Perla né Greta varcheranno la soglia della porta rossa (Vatiero è a Milano con la amiche, come si evince dalle sue ultima Instagram Story).

Alfonso Signorini, però, giovedì scorso ha anticipato che il "triangolo" nato a Temptation Island sarà una delle dinamiche sulle quali punterà a lungo, quindi viene da ipotizzare che presto almeno una delle "donne di Mirko" entrerà nella casa del GF e non solo per un confronto.

Quando Brunetti ha detto che se dovesse scegliere preferirebbe convivere con Rossetti anziché con Vatiero, il presentatore del reality-show ha commentato: "Ah, vuoi Greta? Allora noi ti manderemo Perla".