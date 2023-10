Cambio programmazione per La Promessa nel daytime di Canale 5 del prossimo 1° novembre 2023. La soap opera spagnola, eccezionalmente per il prossimo mercoledì pomeriggio, andrà infatti in onda in versione extra-large prendendo il posto delle trasmissioni di Maria De Filippi.

La messa in onda di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 23 non è dunque prevista in daytime: al loro posto ci sarà spazio proprio per un appuntamento speciale con la soap spagnola che si preannuncia già attesissimo e ricco di colpi di scena.

Cambio programmazione per La Promessa: la soap si allunga il 1° novembre

La puntata speciale andrà in onda a partire dalle 14:45 circa. Per un giorno, gli spettatori e i fan potranno tornare dunque alla vecchia programmazione della soap opera spagnola, la quale tornerà in onda al posto di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, solo ed eccezionalmente per la giornata del 1° novembre non sarà dunque trasmesso su Canale 5.

Al suo posto spazio per una lunga puntata de La Promessa che a seguire si ritroverà ad occupare anche lo slot orario del daytime di Amici 23.

Uomini e donne sostituito da La Promessa

Sì, perché oltre all'appuntamento con Uomini e donne, risulta cancellato dal palinsesto del pomeriggio di Canale 5 anche quello con il talent show che porta sempre la firma di Maria De Filippi.

L'episodio speciale de La Promessa terrà compagnia al pubblico fino alle 17 circa, quando poi tornerà Myrta Merlino alla guida del talk show Pomeriggio 5, in onda regolarmente in diretta anche nella giornata di Ognissanti.

Ma cosa succederà in queste puntate speciali della soap iberica previste su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana e Manuel, dato che tra i due avverrà il fatidico incontro a distanza di alcune settimane dal terribile incidente aereo che ha visto protagonista l'uomo.

Manuel spezza il cuore di Jana

Dopo aver scoperto che Manuel sta per convolare a nozze con la perfida e astuta Jimena, Jana ha deciso di far riparare l'aereo sul quale viaggiava per riaccendergli i ricordi del passato.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa del 1° novembre rivelano allora che Manuel, nel rivedere l'aereo e Jana, non farà alcun tipo di sussulto: l'uomo non ricorda nulla della sua vita passata finendo così per spezzare nuovamente il cuore della domestica, profondamente provata dal cronico stato di amnesia che l'ha colpito.