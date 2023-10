Le anticipazioni della soap statunitense in merito alle puntate che andranno in onda nel mese di novembre, rivelano che Hope acconsentirà a far passare al piccolo Douglas la notte da papà Thomas. Nel frattempo Ridge confesserà a Brooke che a Montecarlo c'è stato un bacio tra lui e Taylor. Il detective Sanchez, a seguito del ritrovamento di un dito di Sheila, crederà che la dark lady sia morta sbranata da un orso, mentre Carter sarà ancora viva e si nasconderà nell'appartamento di Deacon. Sheila, infine, farà credere al sorvegliante Jordan da dentro il bagno di casa di Sharpe di essere la fidanzata di quest'ultimo.

Gli spoiler di Beautiful, riguardanti gli episodi che saranno trasmessi a novembre, Thomas manifesterà la volontà di tornare a vivere col figlio Douglas e parlerà della faccenda con suo Ridge.

La richiesta di Thomas sarà fonte di preoccupazione sia per Hope che per Brooke, le quali temeranno che far entrare nuovamente il giovane Forrester nella vita del bimbo possa nuocere a quest'ultimo.

Steffy e Taylor, invece, saranno di tutt'altro avviso e inviteranno Thomas a lottare con tutte le sue forze per ottenere la custodia del piccolo Douglas, così il figlio di Ridge parlerà a cuore aperto a Hope del suo desiderio di tornare a fare il padre come un tempo.

Logan, pur emozionandosi, non sarà del tutto certa che sia una buona idea acconsentire alla richiesta di Thomas di trascorrere più tempo con Douglas.

Il detective Sanchez troverà il dito mozzato di Sheila, quindi sosterrà che la dark lady sia morta sbranata da un orso. In realtà, la diabolica donna si è tranciata di netto il dito proprio per far credere di essere deceduta alle autorità nella speranza che smettano di darle la caccia.

Ridge finirà per rivelare a Brooke che a Montecarlo, complice la frenesia derivante dalla riconciliazione tra Finn e Steffy, tra lui e Taylor c'è stato un bacio, effusione che la psichiatra ricorderà come un momento magico tanto che Steffy le dirà che lei e Ridge sono anime gemelle.

Deacon, successivamente, si sveglierà e troverà accanto una donna all'apparenza sconosciuta, ma dopo aver dialogato con la stessa capirà con stupore che si tratta di Sheila. A quel punto Sharpe inizierà a preoccuparsi di poter finire nuovamente dietro le sbarre e, durante tale stato d'agitazione, alla porta dell'appartamento suonerà proprio il sorvegliante Jordan.

Sheila, quindi, si chiuderà in bagno e quando Jordan le sottoporrà qualche domanda la donna risponderà al sorvegliante come se fosse la partner di Deacon, ma una volta che Jordan se ne sarà andato ecco che tra Carter e Sharpe nascerà un acceso alterco.

Brooke sospetterà che questo desiderio di Thomas di riaffacciarsi in pianta stabile nella vita di Douglas possa essere affiorato grazie a Taylor, così la signora Logan assicurerà alla figlia che farà in modo da non permettere ai Forrester di portarle via il bimbo.

Hope, infine, acconsentirà a far passare al figlio Douglas la notte da papà Thomas.