Tra gli allievi a rischio uscita dal cast di Amici 23 durante la puntata del 29 ottobre spicca il nome del cantante Holy Francisco, messo in discussione dal prof Rudy Zerbi durante l'ultima registrazione del programma. I fan chiedono a gran voce il ritorno di Alessandra Amoroso come ospite in studio.

Registrazione Amici 23 sesta puntata: non si esclude un nuovo eliminato

L'appuntamento con Amici 23 torna in onda domenica 29 ottobre con la sesta puntata, in cui ci potrebbe essere una nuova eliminazione: verrà messo alla prova il cantante Holy Francisco, entrato a far parte della scuola più famosa d'Italia per volere della prof Anna Pettinelli, che scelse di dargli fiducia dopo aver apprezzato il singolo inedito con cui l'allievo si era presentato nella scuola di Maria De Filippi.

Tuttavia, nel corso delle settimane a seguire, Holy Francisco non ha mostrato una crescita all'interno della scuola, motivo per cui Zerbi ha chiesto di mettere in discussione il suo banco.

Holy Francisco a rischio eliminazione: registrazione Amici 23 sesta puntata

Una richiesta che è stata accolta dalla prof Pettinelli: nel corso della registrazione della sesta puntata di Amici 23 ci sarà questa sfida immediata.

Per il giovane cantante, quindi, arriverà il momento di essere giudicato da un membro esterno della scuola che, come da regolamento, dovrà decidere se ridargli il banco oppure eliminarlo definitivamente dal cast del talent show di Canale 5.

I fan vorrebbero Alessandra Amoroso nella sesta puntata di Amici 23 del 29 ottobre

Resta da capire, invece, chi sarà l'ospite musicale di questa settimana che arriverà in studio per giudicare la gara canto degli allievi.

Dopo la partecipazione di Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Annalisa e Mr.Rain i fan del talent show di Canale 5, sperano di poter rivedere in trasmissione altri pupilli della scuderia di Amici, come Alessandra Amoroso. Allo stesso modo non si escluderebbe un possibile ritorno della cantante Giorgia in una delle puntate del daytime di questa fortunatissima edizione, premiata con ottimi ascolti.