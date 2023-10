Cambio programmazione per La Promessa nel corso del mese di dicembre su Canale 5. L'appuntamento con la soap opera spagnola che sta appassionando sempre più gli spettatori italiani, subirà delle modifiche durante il periodo delle festività natalizie.

Per l'occasione, complice la messa in pausa di Uomini e donne di Maria De Filippi, ci sarà spazio per la programmazione di una serie di puntate speciali de La promessa, che terranno compagnia al pubblico per buona parte del primo pomeriggio di Canale 5.

Cambio programmazione Mediaset: a dicembre 2023 stop momentaneo per U&D

Il cambio programmazione Mediaset di dicembre, infatti, prevede lo stop momentaneo di Uomini e donne e del daytime di Amici 23 nella fascia del primo pomeriggio.

Le trasmissioni ideate e condotte da Maria De Filippi subiranno uno stop in vista del periodo natalizio e, al loro posto, ci sarà spazio per le puntate extra-large de La Promessa.

La soap iberica, infatti, si ritroverà a prendere il posto dei programmi della De Filippi e troverà spazio a partire dalle 14:45 in poi, con la messa in onda degli episodi inediti in prima visione assoluta.

Sarà questa la programmazione de La Promessa per buona parte del mese di dicembre e fino a quando, da gennaio 2024, non riprenderà la consueta messa in onda di Uomini e donne e del daytime di Amici 23.

Mediaset allunga la durata de La Promessa nel daytime di Canale 5

In questo modo, quindi, gli spettatori e fan della serie iberica avranno la possibilità di seguire e vedere delle puntate di circa un'ora e mezza de La Promessa e ciò permetterà di dare uno slancio al racconto e fare così un passo avanti nelle trame per scoprire cosa succederà a Jana, Manuel e tutti gli altri protagonisti della soap.

In questo modo, inoltre, si proverà anche a tenere accesa la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 che durante il periodo natalizio resterà orfana delle trasmissioni di Maria De Filippi, puntando comunque su un prodotto di successo, in grado di assicurare al Biscione la leadership incontrastata.

Manuel e Jimena pronti per le nozze

Ma cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione della soap opera? Le anticipazioni de La Promessa rivelano che tra Manuel e Jimena arriverà il fatidico e atteso momento delle nozze.

Sebbene l'uomo non abbia ricordi del suo passato, deciderà comunque di convolare a nozze con la donna che si è "spacciata" come il grande amore della sua vita.

Un matrimonio che si rivelerà a dir poco doloroso e difficile da accettare per Jana, la quale non potrà nascondere la sua amarezza e la sua profonda delusione perché consapevole di aver perso il grande amore della sua vita.