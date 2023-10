Continua l'appuntamento su Canale 5 con La Promessa e le anticipazioni annunciano tempi molto duri per Jana che dovrà subire le pesanti conseguenze della gelosia di Jimena. Quest'ultima, dopo aver scoperto che la cameriera ha ripristinato l'aereo di Manuel, la manderà via dal palazzo per un periodo di lavoro a casa dei suoi genitori. Prima di andare via, però, Jana riceverà un bacio inaspettato da parte di Manuel, che deciderà di non nascondere più i suoi sentimenti. La cameriera trascorrerà dei giorni da incubo a casa dei duchi, che su richiesta di Jimena la maltratteranno, al punto che tornerà a La Promessa in fin di vita.

La preoccupazione per la salute della ragazza sarà alta, anche perché avrà dei problemi respiratori, ma Jimena continuerà a distrarre suo marito con i suoi continui capricci.

Anticipazioni La Promessa: la punizione di Jimena contro Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana non avrà vita facile con Jimena. Quando la moglie di Manuel si renderà conto che a riparare l'aereo è stata proprio la cameriera, non ci penserà due volte a punirla severamente. Jimena manderà Jana a lavorare a casa dei suoi genitori con il pretesto di servire degli ospiti importanti, allontanandola dal palazzo e soprattutto da Manuel. Lui, tuttavia, prima di lasciare andare Jana le darà un bacio e deciderà di non nascondere più i suoi sentimenti per la ragazza.

Manuel dichiarerà il suo amore a Jana e le chiederà persino di sposarlo, ma lei gli ricorderà che è già sposato con Jimena e non può sottrarsi dal compito di andare dai duchi. Il lavoro di Jana a casa dei genitori di Jimena si rivelerà una punizione molto più dura di quanto pensasse.

Manuel rivede Jana, lei perde i sensi tra le sue braccia

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro dei riflettori Jana che presterà il suo servizio a casa dei duchi de los Infantes. Manuel chiederà più volte spiegazioni a Jimena che non risponderà alle sue domande e implorerà Catalina di informarsi su Jana, visto che non si avranno sue notizie per diverso tempo, Solo dopo giorni di apprensione ci sarà l'inaspettato ritorno di Jana che rimetterà piede al palazzo in condizioni critiche, coperta di lividi e allo stremo delle forze.

Manuel la accoglierà, ma lei perderà i sensi tra le sue braccia quando vedrà che il ragazzo indossa l'anello con il sigillo della Promessa. La servitù quindi si occuperà di Jana e scoprirà che la ragazza era costretta a lavorare duramente dall'alba al tramonto. La cameriera presenterà anche gravi problemi respiratori e Mauro si impegnerà a cercare i farmaci adatti a curarla. Manuel sarà molto preoccupato per la sua amata che non riuscirà neanche ad alzarsi dal letto, ma Jimena farà di tutto per impedirgli di starle accanto.

Catalina e Martina capiscono le cattive intenzioni di Jimena

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che presto Catalina scoprirà che Jana è stata maltrattata per ordine di Jimena e lo comunicherà a Manuel.

Il marchesino esigerà delle spiegazioni da sua moglie che ribadirà di non aver idea di cosa sia successo dai suoi genitori. Successivamente, Jimena si scuserà con Jana, ripetendo la propria estraneità ai fatti.

Catalina e Martina, però, non esiteranno a mettere in guardia Jana, dicendole che Jimena è molto pericolosa.