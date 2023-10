In occasione della Festa dei Santi del 1 novembre 2023, La Promessa cambierà orario, visto che andrà in onda dalle 16:10 e fino alle 17:00. Una puntata più lunga del solito, visto che la Tv soap spagnola occuperà anche la fascia oraria lasciata libera dal daytime di Amici di Maria De Filippi, sospeso eccezionalmente in questo giorno di festa. Da giovedì 2 novembre, la programmazione tornerà quella di sempre.

Il daytime di Amici sospeso il 1 novembre: al suo posto la Promessa

Per un giorno, i fan de La Promessa potranno seguire le vicende di Jana e company per una durata molto superiore rispetto al solito.

Nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre infatti, la soap tv spagnola inizierà ad andare in onda alle 16:10, occupando di fatto la fascia oraria lasciata libera dal daytime di Amici. La striscia quotidiana del Talent di Maria De Filippi, così come Uomini e donne, si prenderà infatti un giorno di pausa proprio in occasione della festa di Ogni Santi. Entrambi i programmi di Maria De Filippi torneranno regolarmente in onda a partire dal 2 novembre.

Continua il successo de La Promessa su Canale 5

Se da un lato i fan di Uomini e donne e Amici rimarranno delusi per questo stop, quelli de La Promessa faranno salti di gioia. La soap ambientata nella Spagna di inizio '900 è seguitissima dal pubblico di Canale 5.

Purtroppo per i fan, da settembre, in concomitanza con l'inizio di Amici e Uomini e donne, le puntate de La Promessa sono state drasticamente ridotte in termini di durata. La serie infatti, va in onda solo per una ventina di minuti, dalle 16:40 e sino alle 17:00. Cosa che ovviamente, ha destato qualche malumore nei telespettatori affezionati alle vicende di Jana e Manuel.

Nonostante ciò, La Promessa continua a macinare eccellenti ascolti. Basti pensare che ogni pomeriggio viene vista da una media di un milione e cinquecentomila telespettatori, per uno share che sfiora il 20%.

La Promessa, anticipazioni puntata 1/11: Curro discute con Lorenzo

Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda mercoledì 1 novembre, rivelano che a La Promessa tutti quanti si daranno da fare per festeggiare il diploma di Curro.

In particolare, Candela, Simona e Lope faranno del loro meglio per preparare le tartellette di mele, il dolce preferito dal signorino. La pietanza riscuoterà molto successo, ma il clima di festa verrà rovinato da Lorenzo, il quale non perderà occasione per discutere con Curro. Ormai è noto il fatto che a Lorenzo non importi nulla del figlio e del suo futuro. L'uomo vorrà solo entrare in possesso dell'eredità lasciata dal barone Juan. L'apertura del testamento del defunto sarà sempre più vicina.