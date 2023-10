Come finisce la prima stagione della soap La Promessa? Le anticipazioni del finale di stagione raccontano Cruz macchinerà un piano per liberarsi della baronessa Elisa, che scoprirà essere la vera ereditiera della fortuna di suo padre. Dopo aver tentato di ucciderla, verrà spedita da Alonso al sanatorio, che affiderò le redini della Promessa a Imena. Pia invece, grazie alle indagini di Jana, scoprirò che i suoi malesseri sono conseguenza di un avvelenamento, che metterà in pericolo la sua vita e quella del bambino che porta in grembo.

Manuel, stanco della presenza ingombrante di Imena, la lascerà sola per partire e in questo lasso di tempo Jimena macchinerà un piano per ingannarlo.

Curro rinnegherà le sue origini, una volta scoperto che è figlio del barone e di Dolores.

Come finisce La Promessa prima stagione: Cruz spedita al sanatorio

Alla villa arriverà la baronessa Elisa, la vera ereditiera della fortuna del barone. Cruz stringerà un'alleanza con Lorenzo, volta a mettere la rivale fuori gioco. Peccato che Lorenzo si innamori di Elisa e la avverta in tempo prima che Petra, dietro ordine di Cruz, le serva un tè avvelenato.

A quel punto Cruz, furiosa, perderà la ragione e tenterà di strangolare Elisa. Alonso, per evitare che la moglie finisca in carcere, la spedirà in un sanatorio. La villa finirà nelle mani di Jimena, che farà impazzire tutta la servitù e in particolare Petra, che si sentirà persa senza la sua padrona.

Jana scopre che Pia è stata avvelenata, lei e il bambino sono in pericolo di vita

Pia scoprirà di essere stata avvelenata grazie alle indagini di Jana. La sua vita sarà in pericolo, così come quella del bambino che aspetta.

In un primo momento tutti i sospetti ricadranno su Petra, che in assenza di Cruz verrà umiliata e relegata a serva.

Solo nella seconda stagione si verrà a sapere che il vero responsabile è Gregorio: deciso a liberarsi di Pia, dopo essere stato costretto a sposarla per volere di Cruz.

La vendetta di Jimena e la partenza di Manuel

Jimena diventerà un peso insopportabile per Manuel, che coglierà l'occasione per lasciare La Promessa e andare a La Puebla per un impegno lavorativo.

Sola e disperata, Jimena macchinerà un piano per incastrare il marito una volta che tornerà a casa: fingerà di aspettare un bambino.

Tra Curro e Martina scoppierà la passione, anche se durerà molto poco per colpa di una scoperta che metterà la giovane con le spalle al muro.

Curro rinnega le sue origini e scopre chi è il padre

Curro scoprirà che suo padre è il Barone, ma ciò che lo farà infuriare sarà un'altra amara verità: sua mamma non è Eugenia, ma Dolores.

A quel punto Curro rinnegherà le sue origini, preoccupato dalla possibilità di perdere i privilegi ai quali si è ormai abituato. Jana, al contrario, continuerà le sue indagini per ricostruire la storia del suo passato.