Le anticipazioni raccontano che nelle prossime puntate La Promessa in onda su Canale 5 Curro verrà a sapere che il Barone non è suo nonno, bensì suo padre, come reagirà? Nel frattempo, Jana e Manuel saranno in pericolo per colpa di Jimena, sempre pronta a creare guai. E poi ancora Petra coglierà in flagrante la Baronessa e Lorenzo, confermando i sospetti di Cruz. Una situazione che scompiglierà le carte in tavola e che porterà a un'uscita di scena decisamente inaspettata.

La Promessa, Curro scopre che il suo vero padre è il Barone Juan nei nuovi episodi

Come raccontano le anticipazioni La Promessa, nelle prossime puntate Maria sarà smarrita dopo che Salvador, che credeva morto, tornerà alla villa, scampato alla guerra. Le sue condizioni sono precarie e ciò che preoccuperà maggiormente sarà la perdita della vista.

Intanto, Manuel comunicherà a Jana di aver deciso di provare a dare una possibilità al suo disastroso matrimonio con Jimena, gettandola nella disperazione. A quel punto, si concentrerà sulle indagini che riguardano il suo passato, con la speranza di poter dimenticare Manuel almeno per un po'.

Grazie anche all'aiuto di Pia, Jana verrà a sapere la verità e comunicherà a Curro che il barone de Linaja non è suo nonno, ma suo padre.

Jana e Manuel in pericolo per colpa di Jimena

Continuando con le anticipazioni della soap La Promessa vedremo Gregorio è sconvolto dalla notizia dell'aggressione di Cruz alla baronessa che ha comportato un grande scompiglio. Elisa, infatti, ha rischiato di morire dopo che Cruz ha tentato di strangolarla.

Alla villa ci sarà aria di addii: non solo Gregorio avrà intenzione di lasciare la tenuta, ma anche Catalina e Maria, stanche di combattere contro i mulini a vento.

Nonostante Manuel abbia pregato Jana di starle lontano, i due finiranno per volare ancora insieme, condividendo un momento molto intimo. Peccato che Jimena sia sul punto di scoprirli, che cosa succederà?

Petra coglie in flagrante Lorenzo e la Baronessa

Se Jimena dovesse scoprire Manuel e Jana insieme, sarebbero grossi guai e la sua vendetta sarebbe senza pari.

La tensione salirà quindi alle stelle.

Nei nuovi episodi della soap opera La Promessa Petra riuscirà a cogliere in flagrante Lorenzo e la baronessa di Grazalema intenti ad amoreggiare in una stanza della villa. La domestica non perderà tempo a raccontare tutto a Cruz.

Cruz, tuttavia, avrà una brutta sorpresa quando verrà a sapere che Elisa l'ha denunciata per tentato omicidio. Per evitare il carcere. Alonso la spedirà in un sanatorio mentale, fatto che la farà soffrire moltissimo.