Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa previste prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una amara scoperta che farà Jana.

La domestica, dopo aver parlato con Ramona, scoprirà che la sua mamma non è realmente morta così come le hanno fatto credere per tutto questo tempo.

Jana si renderà conto di essere stata vittima di un inganno e ben presto scoprirà che ci sono dei segreti legati alla sua mamma, che hanno come protagonista anche la perfida Cruz.

Jana scopre che sua mamma è viva: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de La Promessa rivelano che il vero colpo di scena ci sarà nel momento in cui Jana scoprirà che la sua mamma non è realmente morta.

La donna, per tutti questi anni, ha sempre creduto che Dolores fosse passata a miglior vita così come le avevano fatto credere, ma questa non è la verità dei fatti.

Sì, perché nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera spagnola di Canale 5, ci sarà spazio per una scoperta a dir poco clamorosa, che cambierà tutte le carte in regola.

Jana, infatti, avrà modo di conoscere Ramona, una donna che in passato ha avuto modo di conoscere e frequentare la sua mamma, scoprendo che la donna non è morta per davvero.

Ramona sparisce nel nulla dopo la confessione a Jana: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Jana, quindi, si renderà conto di essere stata ingannata: qualcuno ha sempre preferito farle credere che Dolores fosse morta e a quel punto deciderà di andare fino in fondo, perché vuole scoprire come stanno davvero le cose e chi ha giocato alle sue spalle.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, per tale motivo, Jana deciderà di tenere sotto controllo Ramona, provando ad estorcerle ulteriori informazioni che potrebbero rivelarsi poi necessarie e fondamentali per arrivare alla verità dei fatti.

Tuttavia, il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Ramona sparirà misteriosamente nel nulla.

La donna farà perdere le sue tracce, lasciando senza parole Jana, la quale si renderà conto subito che c'è qualcosa che non va in tutta questa situazione.

Jana scopre che Cruz nasconde segreti su sua madre: anticipazioni La Promessa

Così, andando a casa di Ramona, Jana noterà che c'è un oggetto che spesso e volentieri indossa anche Cruz all'interno del palazzo.

A quel punto, quindi, la domestica non avrà dubbi sul fatto che sia stata proprio la perfida marchesa a far perdere le tracce di Ramona, facendola sparire nel nulla.

Gli spoiler de La Promessa rivelano che, a quel punto, Jana si renderà conto che Cruz è la prima a nascondere dei segreti su sua madre e la sua sete di vendetta la porterà a confessare a Manuel ciò che ha scoperto.