In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre de La Promessa, Jana scoprirà che Curro è in realtà il suo fratellastro e che sua madre è Dolores. Inoltre Pia avrà un malore e Gregorio scoprirà che è incinta, mentre Romulo respingerà le accuse di Gregorio di avere ucciso suo fratello Mateo Castillo.

Cruz ringrazia i cuochi davanti un contento Alonso

Nella puntata de "La Promessa" che sarà mandata in onda lunedì 23 ottobre, il capo dei maggiordomi Gregorio rivelerà a Romulo il suo segreto. L'uomo spiegherà come l'odio nei suoi confronti è motivato e ha a che fare con suo fratello.

Infatti Gregorio incolperà apertamente il collega di aver tolto la vita a Mateo. Romulo però respingerà ogni addebito e gli dirà espressamente di non ricordare di avere mai visto una persona che ha il cognome Castillo.

Nell'episodio di martedì 24 ottobre, Cruz si recherà nelle cucine. In presenza di un contento Don Alonso, porgerà i suoi ringraziamenti ai cuochi per tutto quello che hanno fatto negli ultimi anni. La marchesa si riprometterà di non scordare mai l'affronto che ha subito davanti al personale. La donna prometterà che presto si vendicherà del marito.

Catalina e Martina decidono di controllare i movimenti di Jimena

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 25 ottobre, Martina e Catalina inizieranno a credere che Jimena stia imbrogliando Manuel e che stia offuscando i suoi veri ricordi.

Le due ragazze sceglieranno di controllare i suoi movimenti per capirci meglio. Intanto Jana grazie al prezioso contributo di Mauro, riuscirà nell'intento di completare i lavori sull'aereo. La giovane Esposito inviterà Don Gregorio a concederle delle ore di permesso per lasciare la tenuta. Effettivamente la ragazza lo farà dopo aver concluso il suo lavoro.

Nella puntata di giovedì 26 ottobre, Jana è andata sulla lapide del padre. Al suo ritorno sarà pronta a raccontare qualcosa di veramente importante a Maria. La bella Esposito dopo aver letto la data del decesso del padre, comprenderà che è avvenuto qualche anno prima che nascesse Curro. Questa è la dimostrazione che il De La Mata è in realtà il suo fratellastro.

Sua madre è quindi Dolores, ma il suo padre è un altro.

Lope confessa a Maria che Salvador è stato catturato dal nemico

In base agli spoiler di venerdì 27 ottobre, Pia non si sentirà bene e Gregorio apprenderà che lei è in attesa di un bambino. L'uomo però per il momento terrà la notizia per sé, senza raccontarla a nessuno. Infine Lope, dopo averci a lungo riflettuto, sceglierà di spiegare Maria ogni cosa riguardante Salvador. Il cuoco le confesserà che il marito è finito prigioniero del nemico. La donna probabilmente per paura, preferirà non credere alle sue parole.