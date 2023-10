Cosa succede nelle nuove puntate di Terra Amara su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Fekeli non ne potrà più delle disgrazie che riguardano la sua famiglia. La goccia che farà traboccare il vaso sarà il fatto di non aver potuto dare l'addio al piccolo Kerem Ali, a cui è affezionato come fosse un figlio.

Nel frattempo, Mujgan proporrà a Fikret di lasciare la città, voltando pagina per sempre. Il loro desiderio sarà quello di trasferirsi in Germania, ma il crudele destino giocherà a loro sfavore.

Il dolore di Fekeli per l'addio a Kerem Ali

Nei prossimi episodi di Terra amara vedremo Fekeli in lacrime per il piccolo Kerem Ali che non ha potuto salutare. Inoltre, non riuscirà a capire le motivazioni per le quali Mujgan e Fikret hanno deciso di lasciare per sempre Cukurova.

Ancora reduce dal dolore per la perdita di Hunkar, Fekeli si sfogherà con Lutfie: "Ecco un altro tradimento, un'altra sofferenza, non ne posso più".

Kerem Ali era fonte di gioia per Fekeli dopo la morte di Hunkar, così come la presenza di Mujgan. Come farà ora che non saranno più al loro fianco? Attenzione, perché le cose andranno in modo inaspettato e la famiglia di Fekeli dovrà prepararsi a un addio ancora più doloroso.

Mujgan in lacrime scrive una lettera a Fekeli

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Fikret e Fekeli avranno un forte scontro. Il giovane, stanco di questa situazione, proporrà così a Mujgan di voltare pagina e di lasciare per sempre la città per trasferirsi in Germania, senza dire nulla a nessuno.

Mujgan non se la sentirà di non lasciare nessun messaggio a Fekeli, la sua spalla e il suo punto di riferimento.

Deciderà così, in lacrime, di lasciargli una lettera, senza dire nulla a Fikret. Nella missiva, prometterà a Fekeli di dare sue notizie non appena sarà giunta a destinazione.

Lutfyie disperata per l'addio di Mujgan, Umit lotta tra la vita e la morte

Continuando con le nuove anticipazioni di Terra amara, vedremo Umit in ospedale lottare tra la vita e la morte dopo essere caduta dalle scale in seguito a un furibondo litigio con Fikret, che si allontanerà da casa sua senza prestarle soccorso.

Fekeli, una volta tornato dall'ospedale per visitare Umit, troverà Lutfyie in lacrime con la lettera di Mujgan tra le mani. Mujgan ha voluto far sapere a Fekeli quanto sia stato difficile prendere la decisione di andarsene senza la sua benedizione e di provare a perdonarla. Intanto, dopo essersi risvegliata dal coma Umit accuserà Demir di essere il responsabile del suo incidente, anche se la realtà è tutt'altra.