Le anticipazioni degli episodi della soap La Promessa, in onda da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre, dicono che Cruz sarà costretta ad aprire il testamento del defunto padre, quindi Lorenzo De La Mata potrà impossessarsi della parte di eredità. Intanto Manuel manifesterà a Catalina la volontà di non voler tornare a lavorare.

Lope chiede aiuto a Jana e Mauro perché Maria è infuriata con lui

Nella puntata di lunedì 30 ottobre, Catalina deciderà di far vedere a Manuel l'aeroplano che Jana ha riparato con molta cura. Il ragazzo però, con grande stupore della sorella, non sarà per nulla contento.

Il marchesino infatti dirà espressamente di non avere alcuna voglia di ritornare a lavorare.

Nell'episodio di martedì 31 ottobre, Maria sarà infuriata con Lope, dopo che quest'ultimo le ha raccontato della possibilità che Salvador possa essere stato catturato dal nemico. Il cuoco sarà preoccupato e desideroso di risolvere questo problema, quindi sceglierà di parlarne con Jana e Mauro, ai quali chiederà un suggerimento.

A Candela viene inviata una lettera anonima che riguarda il suo passato

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 1 novembre, Candela, Lope e Simona si attiveranno in tutti i modi per preparare il dolce che maggiormente gradisce Curro: la tartellette di mele. Questo per festeggiare al meglio il diploma del ragazzo.

Il lavoro sortirà gli effetti sperati, in quanto la prelibatezza riscuoterà consenso unanime. Il giovane De La Mata sarà contento, ma questo suo stato emotivo durerà poco, visto che il ragazzo discuterà animatamente con Lorenzo.

Nella puntata di giovedì 2 novembre, Lope spiegherà a Simona come a Candela è stata recapitata una missiva anonima, nella quale qualcuno ha scritto di alcuni dettagli riguardanti il passato della donna.

Per la cuoca quanto sentito non sarà nulla di nuovo, in quanto pure lei era già a conoscenza di alcune notizie, anche se non le ha mai riferite a nessuno.

Catalina ottiene in prestito dalla Baronessa la spilla che era appartenuta alla defunta madre

In base agli spoiler di venerdì 3 novembre, Catalina entrerà in possesso della spilla che in passato è appartenuta a sua madre.

Questo è stato possibile grazie alla Baronessa che ha acconsentito di concedergliela in prestito. Tale decisione farà però terribilmente infuriare Cruz che ora non potrà più negare il suo assenso all'apertura del testamento del padre morto.

La marchesa de Lujan nonostante tutti i tentativi fatti nel tempo contro Lorenzo dovrà soccombere: il Conte De La Mata di fronte agli ultimi eventi, non avrà più nessun ostacolo e potrà impadronirsi della parte di eredità che sarebbe dovuta andare alla sorella.