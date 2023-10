Nelle nuove puntate de La Promessa trasmesse dal 30 ottobre al 3 novembre su Canale 5, Lope dimostrerà preoccupazione per le sorti della sua amicizia con Maria. Manuel, invece, non avrà ricordi di Jana.

Anticipazioni La Promessa: Lope è molto preoccupato per Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina mostrerà a Manuel l'aereo finalmente riparato da Jana. Il giovane però non apparirà per nulla entusiasta, tanto da non aver più intenzione di volare. Lope, invece, sarà molto preoccupato visto che Maria ha preso le distanze da lui per non averle rivelato che Salvador era stato fatto prigioniero durante la guerra del Rift.

Lope più tardi aiuterà Simona e Candela alla preparazione di alcune tartellette di mela, il dessert preferito da Curro. I dolcetti di mele riscuoteranno un enorme successo tra tutti i commensali. Lo staff e perfino l'austero Gregorio si congratuleranno con Curro per l'importante conseguimento del diploma. Purtroppo il clima di festa verrà rovinato da Lorenzo che inizierà una discussione con suo figlio a tavola.

Catalina rientra in possesso della spilla della defunta madre

Lope racconterà a Simona che Candela ha ricevuto una missiva anonima con un segreto del suo passato. La cuoca a questo punto sembrerà sapere di più di quello che racconta.

Catalina, invece, riceverà la spilla di sua madre dopo aver pregato la baronessa di prestargliela per un giorno.

Un gesto che scatenerà le ire funeste di Cruz, che aveva venduto l'oggetto prezioso ad un banco dei pegni per racimolare del denaro volto a pagare la sua festa di compleanno. Rabbia che aumenterà quando la marchesa sarà costretta ad accettare l'imminente apertura del testamento di suo padre Juan, che permetterà a Lorenzo di impossessarsi di una parte dell'eredità.

Manuel non ha ricordi di Jana

Manuel confesserà a Jana di non ricordarsi di lei, facendola soffrire molto. Jana, più tardi, avrà un dialogo con Maria. In questo frangente, quest'ultima apparirà disperata visto che non sta ricevendo più notizie da Salvador dal fronte. Curro, invece, dirà a Jana di accusare la mancanza di suo nonno, dato che non si trova affatto bene con il suo padrino.

Nelle prossime puntate della soap La Promessa, Teresa entrerà in crisi profonda ripensando alla morte di Juan. Infine, Gregorio non accetterà le scuse di Romulo, tanto da esprimere il desiderio di continuare la sua vendetta.