Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma Galgani tornerà nuovamente in passerella e sarà pronta a sfilare per la prima volta in questa stagione.

Per il trono classico, invece, l'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Manuela, la quale deciderà di rinunciare alla scelta finale in studio e quindi abbandonerà definitivamente il cast della trasmissione di Maria De Filippi, dove si era messa in gioco per cercare l'amore.

Gemma torna a sfilare nelle nuove puntate di U&D

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le sfilate che vedranno protagoniste le dame del parterre over.

Il primo tema scelto per questa stagione sarà "I sogni son desideri": Gemma tornerà a sfilare e scenderà in pista per provare a conquistare il gradimento dei vari cavalieri che avranno poi il compito di decretare il nome della trionfatrice di questa puntata.

Una sfilata che si preannuncia particolarmente attesa dal pubblico, dato che non mancheranno i commenti piccati da parte delle dame stesse ma anche dai due opinionisti. Tina, come è già successo nelle passate sfilate delle dame over, non risparmierà i suoi giudizi e talvolta le sue critiche nei confronti delle varie protagoniste che scenderanno in passerella.

Manuela rinuncia alla scelta finale

Per il trono classico, invece, l'attenzione sarà incentrata soprattutto sulle vicende di Manuela, la quale si ritroverà a vivere un momento delicato del suo percorso, tanto da arrivare a prendere una decisione del tutto inaspettata e al tempo stesso inattesa per i suoi numerosi fan.

Manuela, infatti, ammetterà di essere in crisi perché sostiene che in queste settimane di permanenza in trasmissione si sarebbe sentita presa in giro dai suoi pretendenti.

La ragazza non è riuscita a trovare la persona giusta con la quale riuscire a costruire un percorso solido e stabile, tale da permetterle di immaginare un futuro insieme fuori dai riflettori mediatici del talk show di Canale 5.

L'addio di Manuela nelle prossime puntate del talk show Mediaset

Alla fine, quindi, Manuela annuncerà la sua decisione di voler abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi e rinunciare così alla fatidica e attesa scelta finale.

La tronista preferirà fare un passo indietro e mollare il trono, subito dopo un ultimo confronto con i suoi corteggiatori, che rigetteranno al mittente le varie accuse.

Un addio al programma che ha suscitato molte critiche sul web e sui social: in tanti sostengono che, dietro la decisione della tronista di U&D, ci sarebbe un segreto non venuto fuori. Il sospetto maggiore è che Manuela possa aver conosciuto qualche ragazzo fuori dalla trasmissione.