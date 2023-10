Nelle future puntate della soap opera La promessa, in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5, Cruz farà una proposta spiazzante al cognato. La marchesa infatti chiederà a Lorenzo De La Mata di sbarazzarsi di Elisa Grazalema per entrare in possesso dell'eredità del barone Juan.

Il barone intesta i suoi soldi a Elisa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lorenzo e Cruz apprenderanno dell'esistenza di Elisa al momento dell'apertura del testamento di Juan, ucciso per mano di Pia nel tentativo di salvare Teresa da un abuso sessuale alla tenuta.

A questo punto emergerà che il defunto barone aveva intestato le proprietà alle due figlie, mentre tutti i suoi soldi alla baronessa di Grazalema. Ovviamente Lorenzo e Cruz rimarranno spiazzati da tale novità.

A tal proposito, la marchesa deciderà di invitare Elisa alla tenuta per conoscerla da vicino. In questo frangente, Cruz scoprirà che la nuova arrivata non era altro che un amore giovanile di suo marito Alonso: tutto ciò susciterà la sua forte gelosia.

Cruz inizia a sospettare dello strano comportamento della baronessa

Elisa fingerà di non sapere niente sull'eredità del barone con cui aveva avuto una storia. Nonostante questo, la baronessa telefonerà a un misterioso personaggio dove apparirà molto contenta per aver ottenuto tutto il patrimonio di Juan.

Lo strano comportamento della nuova arrivata sarà notato da Cruz. La marchesa infatti comincerà ad essere sempre più sospettosa quando noterà delle incongruenze sulla sua reale conoscenza con il defunto barone. La darklady a questo punto domanderà ad Alonso di usare il suo ascendente per chiedere a Elisa di scambiare i soldi di Juan con una delle proprietà che ha lasciato a lei ed Eugenia.

Ma la baronessa di Grazalema rifiuterà ogni scambio costringendo Cruz ad usare le maniere più forti.

La marchesa chiede a Lorenzo di porre fine alla vita di Elisa

Cruz farà leva sul fatto che Lorenzo si sia scagliato contro Elisa, rea secondo lui di aver circuito il vecchio barone solo per entrare in possesso del suo ingente patrimonio.

Per questo motivo, la marchesa suggerirà a suo cognato di porre fine alla vita della baronessa, facendo passare tutto per un incidente. Il piano di Cruz manderà in confusione il capitano de La Mata, il quale deciderà di prendere del tempo per pensare sulla questione. Nonostante questo, l'uomo non scarterà l'idea di compiere di un omicidio.