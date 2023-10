Nelle puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5, Cruz darà ordine a Gregorio di licenziare Jana qualora non torni a lavorare e a rispettare gli impegni richiesti, ma perché prenderà questa decisione? Per colpa di Petra. Sarà lei a dirle che la ragazza non sta lavorando, senza specificare il fatto che non stia tanto bene.

Anticipazioni La Promessa: Jana torna alla tenuta profondamente stanca e debilitata

Jimena vorrà vendicarsi di Jana, rea di aver aiutato Catalina a ricostruire l'aeroplano del marito. Spedirà la ragazza nella tenuta dei suoi genitori: con la scusa dell'arrivo di un importante ospite, vorrebbe che andasse da loro per aiutare il personale di servizio.

Jana sarà costretta a obbedire all'ordine di Jimena, ma al suo rientro a La Promessa si noterà che le cose sono andate peggio del previsto. Jana profondamente stanca e debilitata per le troppe ore di lavoro trascorse in mezzo ai campi sotto il sole cocente, in cui ricevuto poca acqua e cibo. Sarò talmente debole che sverrà tra le braccia di Manuel. Tutto lo staff, compresi i novelli sposi Gregorio e Pia, si precipiteranno da lei per prestarle soccorso.

Cruz vuole licenziare Jana dopo a causa di una soffiata di Petra

Petra non avrà nessuna intenzione di aiutare Jana, a differenza di tutto lo staff della tenuta che le impedirà di affaticarsi viste le sue cagionevoli condizioni di salute. Pronta a vendicarsi, informerà Cruz della situazione venutasi a creare con la domestica.

Petra dirà che Jana non lavora da diversi giorni e la marchesa ventilerà l'intenzione di licenziarla, anche perché crederà che sia una "malata immaginaria",

Cruz darà un ordine a Gregorio: se Jana non ritornerà a servizio il mattino seguente, dovrà licenziarla. Un ultimatum che non piacerà per niente a Pia, la quale si metterà d'accordo con gli altri dipendenti affinché coprano le spalle a Jana, impegnandosi ad adempiere alle sue mansioni all'interno della tenuta.

Manuel si scaglia come una furia contro Jimena

Il mattino successivo Teresa e Maria convinceranno Petra che sia stata Jana a stirare gli asciugamani per i signori. Un piano che verrà messo in scena all'oscuro di Jana, che scoprirà il bel gesto dei colleghi solo a fatto compiuto. Oltre a tutto ciò, Jana continuerà a essere il maggior pericolo per il matrimonio, già traballante, tra Manuel e Jimena. Lui si scaglierà come una furia contro la moglie, anche perché penserà che sia la causa di tutti i malesseri hanno buttato giù Jana dopo i giorni trascorsi a casa dei suoi genitori.