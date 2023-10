La terza stagione di Terra Amara, attualmente in onda su Canale 5, terminerà con dei cambiamenti importanti nella vita di Zuleyha, dal momento che Demir sparirà nel nulla.

Dopo aver ritrovato l'amore per suo marito la protagonista vivrà un momento felice e rimarrà incinta del suo terzo figlio, anche se ben presto abortirà in un incidente stradale. Nel frattempo, Umit continuerà a rendere la vita impossibile a Demir e sua moglie, tanto che proverà a sparare al suo ex amante, anche se Sevda lo proteggerà, perdendo lei stessa la vita. A quel punto, Yaman finirà in carcere con l'accusa di omicidio ai danni della ex cantante e, quando Fikret lo aiuterà a evadere, alla villa ci sarà un attentato.

Da quel momento si perderanno per sempre le tracce di Demir. Pertanto Zuleyha resterà nuovamente sola, ma potrà contare sull'aiuto di Fekeli.

Zuleyha perderà suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che per la terza stagione è previsto un finale a dir poco movimentato. La famiglia Yaman riuscirà a fatica a trovare un equilibrio, perché Umit combatterà con tutte le sue forze contro l'amore che lega Zuleyha a Demir. La coppia trascorrerà un periodo molto felice e sarà in attesa del terzo figlio quando Zuleyha farà un incidente stradale che spezzerà i suoi sogni. La donna si salverà, ma per il bambino non ci sarà niente da fare e lei e Demir si troveranno ancora una volta uniti nel dolore.

Nel frattempo, Umit continuerà a tramare alle spalle della famiglia Yaman portando Demir all'esasperazione.

Umit farà finire in carcere Demir

Le ultime puntate della terza stagione di Terra amara vedranno al centro dei riflettori la resa dei conti tra Demir e Umit. Dopo aver ribadito per l'ennesima volta di essere innamorato solo di sua moglie, Yaman proverà a liberarsi della sua ex amante cedendo ai suoi ricatti e dandole molto denaro per lasciare la città.

La dottoressa, tuttavia, non avrà intenzione di arrendersi e, in un duro scontro con Demir, punterà la sua pistola contro di lui, pronta a eliminarlo. Quando Umit premerà il grilletto, Sevda farà da scudo a Yaman e perderà la vita. Demir si prenderà la responsabilità di nascondere il corpo della donna, ma sarà accusato di omicidio dalla stessa Umit e finirà in carcere.

Un attentato alla villa cambierà per sempre la vita di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel finale della terza stagione Demir finirà in prigione, accusato ingiustamente di aver ucciso Sevda. L'uomo potrà contare sul sostegno di Fikret e dopo la morte di Mujgan si riappacificherà con suo fratello. Il nipote di Fekeli aiuterà Demir a evadere dal carcere e lo porterà alla villa per unirsi alla sua famiglia e fuggire con Zuleyha e I bambini. In quel momento, tuttavia, arriverà un gruppo di uomini armati che prenderà d'assalto la villa e dopo il terrore Zuleyha scoprirà che suo marito è sparito. Di Demir non ci sarà più alcuna traccia e così la donna sarà nuovamente sola. Fekeli offrirà il suo sostegno a Zuleyha in assenza di suo marito e si impegnerà a proteggere la sua famiglia.